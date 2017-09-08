Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Личное время
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 09.09:
$ 57
€ 68.69
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

ВМС США отправили авианосец на помощь в ликвидации возможных последствий урагана "Ирма"

Происшествия
8 сентября, 22:13 UTC+3 ВАШИНГТОН ВАШИНГТОН 8, сентября. /ТАСС

Впоследствии к группе присоединится миноносец Farragut

Поделиться
Материал из 1 страницы

ВАШИНГТОН, 8 сентября. /ТАСС/. ВМС США отправили американский атомный авианосец Abraham Lincoln на помощь в ликвидации возможных последствий урагана "Ирма", который приближается к штату Флорида. Об этом говорится в распространенном в пятницу заявлении.

Смотрите также

CNN: за 100 лет метеонаблюдений во Флориде было лишь четыре урагана, подобных "Ирме"

Трамп: ураган "Ирма" обладает исторической разрушительной мощью

CNN: эвакуация во Флориде из-за урагана "Ирма" может оказаться самой масштабной

Руководство ВМС США "отдало распоряжение направить авианосец Abraham Lincoln, универсальный десантный корабль Iwo Jima и десантный корабль-док New York из порта приписки в Норфолке (штат Вирджиния) 8 сентября" с целью "оказать гуманитарную помощь и поддержку" властям во Флориде. Эскадренный миноносец Farragut впоследствии присоединится к группе.

"Корабли способны доставлять медицинскую помощь... оказывать экспедиционную логистическую поддержку, - отметили в пресс-службе ВМС США. - Главным приоритетом федерального правительства... является сведение к минимуму страданий, защита жизни и безопасности людей, пострадавших от урагана "Ирма".

Корабли привезут пострадавшим продукты питания и питьевую воду. Отряд морских пехотинцев также окажет помощь в ликвидации последствий удара стихии. Ранее ВМС США направили к берегам Флориды два десантных корабля Kearsarge и Oak Hill, которые изначально были отправлены оказывать помощь в ликвидации последствий шторма "Харви" на юге страны.

По данным Национального центра по наблюдению за ураганами, сейчас максимальная скорость ветра в пределах "Ирмы" - 66,9 м/сек. Глаз урагана находится в 655 километрах от Майами и, по прогнозам, достигнет южного побережья Флорида в воскресенье утром. Высота волн у побережья может достичь трех метров.

Губернатор штата Флорида Рик Скотт призвал срочно эвакуировать население прибрежных районов. Сезон ураганов обычно продолжается в Атлантике полгода - с 1 июня по 30 ноября. Атмосферное явление классифицируется как шторм и получает собственное имя, если скорость ветра в его эпицентре достигает 17,4 м/c. При скорости ветра 33 м/c и более шторм становится ураганом.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Ураган "Ирма" Тайфуны и ураганы
Страны
США
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
14 главных фото недели: принц Джордж в школе, Путин во Владивостоке, Меркель на дебатах
Лучший город Земли. Все, что нужно знать о Москве
Т-72Б3: секреты основного танка армии России
Фото
10
"Увел в последний момент": благодаря действиям пилота Ан-2 удалось избежать жертв на земле
2
Машина влетела в остановку в Краснодаре после ДТП
12
Центр города в огне: в Ростове-на-Дону тушат крупный пожар
Проект "1917"
Корниловское выступление: все лгут
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Магнитные бури: как влияют на здоровье и чем от них защититься
2
В результате конфликта пассажиров на станции метро "Третьяковская" мужчина ранен ножом
3
Новый необязательный стандарт на автономера подготовят к маю 2018 года
4
Минобороны возмущено сносом мавзолея воинов Красной армии в Польше
5
Посольство РФ в Лондоне: Лаврову не нужно ездить на танке, чтобы донести свою позицию
6
WP: Тиллерсон поддерживает российскую идею размещения миротворцев в Донбассе
7
Посол РФ: Россия рассчитывает на улучшение отношений с США
Темы дня
Новости партнеров
Реклама