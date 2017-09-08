ВМС США отправили авианосец на помощь в ликвидации возможных последствий урагана "Ирма"

ВАШИНГТОН, 8 сентября. /ТАСС/. ВМС США отправили американский атомный авианосец Abraham Lincoln на помощь в ликвидации возможных последствий урагана "Ирма", который приближается к штату Флорида. Об этом говорится в распространенном в пятницу заявлении.

Руководство ВМС США "отдало распоряжение направить авианосец Abraham Lincoln, универсальный десантный корабль Iwo Jima и десантный корабль-док New York из порта приписки в Норфолке (штат Вирджиния) 8 сентября" с целью "оказать гуманитарную помощь и поддержку" властям во Флориде. Эскадренный миноносец Farragut впоследствии присоединится к группе.

"Корабли способны доставлять медицинскую помощь... оказывать экспедиционную логистическую поддержку, - отметили в пресс-службе ВМС США. - Главным приоритетом федерального правительства... является сведение к минимуму страданий, защита жизни и безопасности людей, пострадавших от урагана "Ирма".

Корабли привезут пострадавшим продукты питания и питьевую воду. Отряд морских пехотинцев также окажет помощь в ликвидации последствий удара стихии. Ранее ВМС США направили к берегам Флориды два десантных корабля Kearsarge и Oak Hill, которые изначально были отправлены оказывать помощь в ликвидации последствий шторма "Харви" на юге страны.

По данным Национального центра по наблюдению за ураганами, сейчас максимальная скорость ветра в пределах "Ирмы" - 66,9 м/сек. Глаз урагана находится в 655 километрах от Майами и, по прогнозам, достигнет южного побережья Флорида в воскресенье утром. Высота волн у побережья может достичь трех метров.

Губернатор штата Флорида Рик Скотт призвал срочно эвакуировать население прибрежных районов. Сезон ураганов обычно продолжается в Атлантике полгода - с 1 июня по 30 ноября. Атмосферное явление классифицируется как шторм и получает собственное имя, если скорость ветра в его эпицентре достигает 17,4 м/c. При скорости ветра 33 м/c и более шторм становится ураганом.