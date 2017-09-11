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СК проводит проверку по факту драки и вброса на избирательных участках Саратовской области

Происшествия
11 сентября, 16:36 UTC+3 САРАТОВ САРАТОВ 11, сентября. /ТАСС

В единый день голосования 10 сентября в Саратовской области прошли выборы главы региона и депутатов областной думы

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САРАТОВ, 11 сентября. /ТАСС/. Следственные органы Саратовской области начали проверки по факту двух нарушений в ходе выборов губернатора региона. Об этом сообщила в понедельник ТАСС официальный представитель СУ СК РФ по региону Ирина Мешкова.

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"По факту драки между членами избирательной комиссии в Саратове и по факту попытки вброса бюллетеней на участке в Энгельсе проводятся доследственные проверки. По результатам проверок будет принято решение о возбуждении либо об отказе в возбуждении уголовного дела", - уточнила Мешкова.

Ранее сообщалось, что на одном из избирательных участков в Энгельсе произошла попытка вброса бюллетеней в урну для голосования.

По словам председателя облизбиркома Павла Точилкина, молодого человека поймали за руку, выхватили у него пачку бюллетеней, которые оказались ксерокопиями подлинных бюллетеней.

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Кроме того, в Заводском районе Саратова на одном из избирательных участков один из членов комиссии потребовал предоставить ему данные, выходившие за пределы его полномочий, и, получив отказ, устроил потасовку.

В единый день голосования 10 сентября в Саратовской области прошли выборы главы региона и депутатов областной думы.

По данным избиркома, всего в регионе было зарегистрировано 16 жалоб на нарушения в ходе голосования.

Глава Саратова Валерий Сараев принял решение уйти в отставку в связи с нарушениями.

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