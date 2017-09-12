Защита обжаловала приговор замглавы "меджлиса" Чийгозу по делу "26 февраля"

СИМФЕРОПОЛЬ, 12 сентября. /ТАСС/. Защита во вторник подала две апелляционные жалобы на приговор в отношении заместителя главы запрещенного в РФ "меджлиса крымско-татарского народа" Ахтема Чийгоза, осужденного на 8 лет по делу о массовых беспорядках у здания крымского парламента в феврале 2014 года. Об этом сообщил его адвокат Николай Полозов.

"Прямо сейчас я подал две апелляционные жалобы на приговор Ахтему Чийгозу - свою и Ахтема Чийгоза. Моя жалоба краткая, и будет существенно дополнена после ознакомления с приговором [он еще не написан, будет готов только 14 сентября], и протоколом судебных заседаний. А вот жалоба Ахтема Чийгоза мной составлена под его диктовку", - написал Полозов на своей странице в Facebook.

Чийгоз вину не признает. Накануне Полозов в беседе с журналистами назвал приговор политически мотивированным и заявил, что его подзащитный продолжит бороться за освобождение из мест лишения свободы.

Верховный суд Крыма в понедельник счел доказанным, что Чийгоз в ходе митинга сторонников "меджлиса" 26 февраля 2014 года организовал у здания крымского парламента массовые беспорядки, в ходе которых погибли два человека, еще 79 получили травмы.

На прениях прокурор потребовал приговорить Чийгоза к 8 годам лишения свободы, потерпевшие поддержали позицию обвинения. Защита требовала полностью его оправдать.

О "меджлисе"

"Меджлис крымско-татарского народа" - запрещенная в РФ экстремистская организация. Иск о признании ее экстремистской был подан занимавшей в то время пост прокурора Крыма Натальей Поклонской 15 февраля 2016 года в ВС республики, который поддержал доводы истца.

В сентябре прошлого года Верховный суд России подтвердил данное решение, тем самым оно вступило в законную силу.