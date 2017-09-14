Экстренные службы проверяют информацию о якобы минировании Ярославского вокзала

МОСКВА, 14 сентября. /ТАСС/. Оперативные службы проверяют информацию о якобы минировании Ярославского вокзала второй раз за сутки и Центрального детского магазина на Лубянке. Об этом ТАСС сообщил источник в экстренных службах.

"Проверяем Ярославский вокзал второй раз за сутки и Центральный детский магазин на Лубянке. Звонки от неизвестных с угрозами продолжают поступать. По всем угрозами проводятся проверки", - сказал собеседник агентства.

За последние несколько часов были объявлены угрозы взрыва на 15 объектах в Москве, среди них в основном школы, торговые центры и объекты с массовым посещением людей. Накануне в московскую полицию поступило около 120 звонков с угрозами взрыва, было эвакуировано больше 50 тыс. человек.

Вместе с тем, как сообщили ТАСС в силовых структурах, волна звонков с сообщениями об угрозах взрыва пошла на спад. Так, за 14 сентября в четырех городах России проверяли 48 зданий - 34 торговых центра и 14 социально значимых объекта. Были эвакуированы более 20 тыс. человек - "это значительно меньше, чем в последние два дня". "Сейчас сообщения об угрозах взрыва поступают в Москве, но и их поток снизился по сравнению со вчерашним днем", - сказал источник.

"Из 48 звонков ни один не подтвердился", - уточнили в силовых структурах.