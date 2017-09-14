Генподрядчик "Лахта центра" в Петербурге после обысков работает в штатном режиме

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 14 сентября. /ТАСС/. Обыски у генподрядчика многофункционального комплекса "Лахта центр", который возводится для нужд "Газпрома" в Санкт-Петербурге, - компании Renaissance Construction - не повлияли на работу организации. Об этом сообщили в четверг ТАСС в пресс-службе компании.

"Мы подтверждаем, что 12 сентября действительно к нам приходили из регионального отделения ФСБ. Мы отрицаем все предъявленные обвинения в нарушении валютного законодательства. Данное событие никак с "Лахта центром" не связано. Компания работает в штатном режиме", - сказал собеседник агентства.

В пресс-службе бизнес-центра ТАСС также подтвердили, что работы на объекте ведутся в штатном режиме. "До появления подтвержденной информации делать выводы о перспективах взаимоотношений с генеральным подрядчиком нецелесообразно", - сказали в пресс-службе.

Кроме того, в организации отметили, что в компании существует программа работы с рисками, в том числе в случае форс-мажора с генподрядчиком. "В целях исключения абсолютной зависимости от основного исполнителя была разработана система пакетного контрактования, когда работы ведутся по отдельным договорам, заключаемым последовательно. Достигается всесторонний контроль международными профессиональными организациями", - пояснили в пресс-службе.

Все платежи по проекту "Лахта Центр" перечисляются в срок, в рублях в соответствии с заключенными контрактами по отдельным видам работ согласно нормам Российского законодательства, уточнили в пресс-службе.