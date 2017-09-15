Защита замглавы ФСИН Коршунова обжалует решение суда о его аресте

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МОСКВА, 14 сентября. /ТАСС/. Защита обвиняемого в растрате 160 млн руб. замдиректора ФСИН Олега Коршунова обжалует решение Басманного суда Москвы о его аресте до 13 ноября.
"Обвинение незаконное, необоснованное, а также нет ни одного доказательства, что он может скрыться и уничтожить доказательства. Мы обжалуем сегодняшнее решение. Мы планируем переломить данную ситуацию", - сказал адвокат Александр Линников.
Он также отметил, что Улюкаева (экс-глава МЭР, обвиняется во взятке в размере 2 млн долларов - прим. ТАСС), который совершил тяжкое преступление, суд отправил под домашний арест, а его подзащитного, который страдает от болезней, заключили под стражу.
Как сообщила в четверг официальный представитель СК РФ Светлана Петренко, Главное следственное управление Следственного комитета России предъявило Коршунову обвинение в растрате 160 млн рублей при закупках топлива и продуктов по госконтрактам. "Ему инкриминируется совершение двух эпизодов преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 160 УК РФ ("Растрата в особо крупном размере с использованием служебного положения")", - сказала представитель СК.
Коршунов, задержанный накануне, возглавлял контрактную службу ФСИН России, обеспечивающую закупку товаров для государственных нужд. По данным следствия, в 2015-2016 годах он организовал заключение двух государственных контрактов на поставку горюче-смазочных материалов и продуктов питания по завышенным ценам", - сказала представитель СК.
Коршунов свою вину не признал. Срок следствия по делу продлен до 4 декабря.