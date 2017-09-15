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СМИ: одно из учреждений Сингапура подверглось хакерской атаке с новым видом вируса

Происшествия
15 сентября, 5:08 UTC+3 СИНГАПУР СИНГАПУР 15, сентября. /ТАСС

Атака осуществлялась в несколько этапов для преодоления систем защиты компьютеров

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СИНГАПУР, 15 сентября. /ТАСС/. Одна из общественных организаций Сингапура в конце прошлого года подверглась атаке хакеров, которые поддерживались властями иностранного государства. Как пишет в пятницу издание Today, к такому выводу пришли сотрудники национального Агентства по обеспечению кибербезопасности.

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По их данным, "запущенный вирус в систему одной из организацией никогда еще не встречался в Азии". Согласно расследованию, "атака осуществлялась в несколько этапов для преодоления систем защиты компьютеров". Эксперты также считают, что "целью хакеров, за которыми, видимо, стояли власти одной из стран, была попытка электронного шпионажа". Вместе с тем "никаких важных данных похищено не было", - указывается в докладе.

Издание напоминает, что в конце прошлого года несколько организаций в сфере здравоохранения подверглись вирусным атакам. Кроме того, по данным Агентства, в мае, во время хакерских атак при помощи вируса WannaCry, в стране пострадали около 500 компьютеров. Однако ключевые сети, такие как финансовые, телекоммуникационные, энергетические - почти не были затронуты.

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