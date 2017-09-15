ФСИН летом выявила нарушения в сферах, которые курировал замдиректора ведомства Коршунов

МОСКВА, 15 сентября. /ТАСС/. Федеральная служба исполнения наказаний (ФСИН) России еще этим летом в ходе проверок выявила нарушения в сферах, которые курировал замдиректора ФСИН Олег Коршунов (заключенный под стражу по обвинению в растрате - прим. ТАСС).

По итогам проверок, 15 сотрудников центрального аппарата ФСИН были привлечены к дисциплинарной ответственности, в том числе двое уволены, а материалы направлены в следственные органы.

"По поручению директора ФСИН России Г. А. Корниенко в июне-августе 2017 года проведены комплексные проверки управления капитального строительства, недвижимости, эксплуатации и ремонта ФСИН России (УКСНЭР) и финансово- экономического управления ФСИН России (ФЭУ), которые курировал заместитель директора ФСИН России О. А. Коршунов, - сообщили в пресс-бюро ФСИН. - В связи с тем, что в ходе проверок был выявлен ряд нарушений, 10 сотрудников ФЭУ ФСИН, 3 сотрудника УКСНЭР ФСИН привлечены к дисциплинарной ответственности, заместитель начальника ФЭУ ФСИН и начальник УКСНЭР ФСИН уволены из органов уголовно- исполнительной системы".

В августе этого года директором ФСИН России принято решение о направлении материалов в установленном порядке с ходатайством об освобождении от должности заместителя директора ведомства Коршунова, сообщили в пресс-бюро.

"В настоящее время координацию и контроль за деятельностью структурных подразделений ФСИН России, которые ранее курировал Коршунов, осуществляют другие заместители директора ФСИН. Управлением собственной безопасности ФСИН во взаимодействии с управлением "М" ФСБ материалы по имеющимся нарушениям переданы в следственные органы для принятия процессуальных решений", - сообщили в службе исполнения наказаний.

Дело Коршунова

Как сообщила в четверг официальный представитель СК РФ Светлана Петренко, Главное следственное управление Следственного комитета России предъявило Коршунову обвинение в растрате 160 млн рублей при закупках топлива и продуктов по госконтрактам. Ему инкриминируется совершение двух эпизодов преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 160 УК РФ ("Растрата в особо крупном размере с использованием служебного положения").

Коршунов был задержан 13 сентября. 14 сентября Басманный суд Москвы, удовлетворив ходатайство следствия, избрал в отношении него меру пресечения в виде содержания под стражей.

Коршунов возглавлял контрактную службу ФСИН России, обеспечивающую закупку товаров для государственных нужд. По данным следствия, в 2015-2016 годах он организовал заключение двух государственных контрактов на поставку горюче-смазочных материалов и продуктов питания по завышенным ценам.

Свою вину Коршунов не признал.