Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 16.09:
$ 57.53
€ 68.58
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

ФСИН летом выявила нарушения в сферах, которые курировал замдиректора ведомства Коршунов

Происшествия
15 сентября, 12:47 дата обновления: 15 сентября, 12:54 UTC+3 МОСКВА 15, сентября. /ТАСС

15 сотрудников службы привлечены к дисциплинарной ответственности, двое уволены

Поделиться
Материал из 1 страницы
Олег Коршунов в Басманном суде

Олег Коршунов в Басманном суде

© Сергей Фадеичев/ТАСС

МОСКВА, 15 сентября. /ТАСС/. Федеральная служба исполнения наказаний (ФСИН) России еще этим летом в ходе проверок выявила нарушения в сферах, которые курировал замдиректора ФСИН Олег Коршунов (заключенный под стражу по обвинению в растрате - прим. ТАСС).

Смотрите также
Олег Коршунов

Уголовные дела в отношении высокопоставленных чиновников в РФ с 2015 года. Досье

По итогам проверок, 15 сотрудников центрального аппарата ФСИН были привлечены к дисциплинарной ответственности, в том числе двое уволены, а материалы направлены в следственные органы.

"По поручению директора ФСИН России Г. А. Корниенко в июне-августе 2017 года проведены комплексные проверки управления капитального строительства, недвижимости, эксплуатации и ремонта ФСИН России (УКСНЭР) и финансово- экономического управления ФСИН России (ФЭУ), которые курировал заместитель директора ФСИН России О. А. Коршунов, - сообщили в пресс-бюро ФСИН. - В связи с тем, что в ходе проверок был выявлен ряд нарушений, 10 сотрудников ФЭУ ФСИН, 3 сотрудника УКСНЭР ФСИН привлечены к дисциплинарной ответственности, заместитель начальника ФЭУ ФСИН и начальник УКСНЭР ФСИН уволены из органов уголовно- исполнительной системы".

В августе этого года директором ФСИН России принято решение о направлении материалов в установленном порядке с ходатайством об освобождении от должности заместителя директора ведомства Коршунова, сообщили в пресс-бюро.

"В настоящее время координацию и контроль за деятельностью структурных подразделений ФСИН России, которые ранее курировал Коршунов, осуществляют другие заместители директора ФСИН. Управлением собственной безопасности ФСИН во взаимодействии с управлением "М" ФСБ материалы по имеющимся нарушениям переданы в следственные органы для принятия процессуальных решений", - сообщили в службе исполнения наказаний.

Дело Коршунова

Как сообщила в четверг официальный представитель СК РФ Светлана Петренко, Главное следственное управление Следственного комитета России предъявило Коршунову обвинение в растрате 160 млн рублей при закупках топлива и продуктов по госконтрактам. Ему инкриминируется совершение двух эпизодов преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 160 УК РФ ("Растрата в особо крупном размере с использованием служебного положения").

Смотрите также

Защита замглавы ФСИН Коршунова обжалует решение суда о его аресте

Замглавы ФСИН Коршунов арестован до 13 ноября

Коршунов был задержан 13 сентября. 14 сентября Басманный суд Москвы, удовлетворив ходатайство следствия, избрал в отношении него меру пресечения в виде содержания под стражей.

Коршунов возглавлял контрактную службу ФСИН России, обеспечивающую закупку товаров для государственных нужд. По данным следствия, в 2015-2016 годах он организовал заключение двух государственных контрактов на поставку горюче-смазочных материалов и продуктов питания по завышенным ценам.

Свою вину Коршунов не признал.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Дело замглавы ФСИН
Страны
Россия
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
16 главных фото недели: Кук и Джобс, дирижер и робот, Учитель и Поклонская
Космические пророчества Циолковского
Дым и порох. Китайский художник Цай Гоцян с выставкой-размышлением о русской революции
Фото
11
Ураган "Ирма": апокалипсис, ставший реальностью
10
"Увел в последний момент": благодаря действиям пилота Ан-2 удалось избежать жертв на земле
2
Машина влетела в остановку в Краснодаре после ДТП
Проект "1917"
Корниловское выступление: все лгут
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
МЧС предупреждает о резком ухудшении погоды в ближайшие часы в Москве и Подмосковье
2
Песков: Россия не откажется от гуманитарной помощи жителям Донбасса
3
ЦБ понизил ключевую ставку до 8,5%
4
Ученый: говорить об углублении Украиной Азовского моря некорректно
5
Станция Cassini вошла в атмосферу Сатурна и прекратила свое существование
6
Овечкин официально заявил о невозможности своего участия в Олимпиаде-2018
7
Торговый центр "Филион" горит на западе Москвы
Темы дня
Новости партнеров
Реклама