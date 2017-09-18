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В Чебоксарах бойцы Росгвардии проверили восемь из 12 "заминированных" объектов

Происшествия
18 сентября, 17:24 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 18, сентября. /ТАСС

Взрывоопасных и подозрительных предметов не обнаружено

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МОСКВА, 18 сентября. /ТАСС/. Бойцы Росгвардии проверили восемь из 12 "заминированных" объектов в Чебоксарах, угроза взрыва не подтвердилась. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Росгвардии.

"На настоящий момент поступило 12 сообщений о заложенных взрывных устройствах в торговых центрах, трех гостиницах, мэрии и арбитражном суде Чебоксар", - сообщили в ведомстве. Проверено шесть объектов силами ОМОН, еще два - силами саперов воинской части совместно с сотрудниками МВД. "Взрывоопасных и подозрительных предметов не обнаружено, проверочные мероприятия продолжаются", - сообщили в пресс-службе Росгвардии. К проверочным мероприятиям привлекались три инженерно-технические группы ОМОН и две от специального моторизованного батальона Росгвардии, 12 групп задержания от подразделений вневедомственной охраны обеспечивали оцепление объектов и эвакуацию граждан.

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Ранее источник ТАСС в правоохранительных органах региона сообщил, что более 1,3 тыс. человек эвакуированы в Чебоксарах в понедельник из-за анонимных сообщений об угрозах взрыва в 12 зданий - пяти торговых центрах, пяти гостиницах, администрации и суде.

В понедельник в Москве правоохранительные органы эвакуировали более 600 человек из пяти префектур, трех управ районов и офисного здания из-за анонимных сообщений об угрозах взрыва.

Волна ложных сообщений о минировании зданий, в основном школ, вокзалов, аэропортов и торговых центров, началась в российских городах с 11 сентября, пик пришелся на 13 сентября - в этот день поступили звонки об угрозе взрыва на 100 объектах только в Москве. По данным источников ТАСС, правоохранительные органы установили, что это спланированная акция, устроенная группой лиц. В СМИ появлялись разные версии, начиная от так называемого украинского следа (по аналогии с 2014 годом, когда с украинских номеров действительно поступали ложные сообщения об угрозах взрыва в торговых комплексах - прим. ТАСС) до версии, связывающей звонки со сторонниками ИГ (террористическая организация "Исламское государство", запрещена в РФ). Источник ТАСС подчеркивал, что телефонные террористы устанавливаются, проводятся оперативно- следственные и разыскные мероприятия.

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