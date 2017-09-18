Ураган "Мария" в Атлантике усилился до третьей категории

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ТАСС, 18 сентября. Ураган "Мария", бушующий в Атлантике, достиг третьей категории по пятибальной шкале Саффира - Симпсона. Об этом сообщил в понедельник Национальный центр по наблюдению за ураганами.
Эпицентр урагана находится в 95 км от французского острова Мартиника, максимальная скорость ветра составляет 195 км/ч. Эпицентр "Марии" перемещается со скоростью 17 км/ч в северо-западном направлении и может достигнуть Подветренных островов к вечеру понедельника.
В связи с приближением стихии тревога объявлена на острове Сент-Люсия, Британских и Американских Виргинских островах, Мартинике, на Гваделупе и Антигуа и Барбуда.
Сезон ураганов обычно продолжается в Атлантике полгода - с 1 июня по 30 ноября. Атмосферное явление классифицируется как шторм и получает собственное имя, если скорость ветра в его эпицентре достигает 17,4 м/c. При скорости ветра 33 м/c и более шторм становится ураганом.