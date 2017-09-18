Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 19.09:
$ 57.62
€ 68.75
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Ураган "Мария" в Атлантике усилился до третьей категории

Происшествия
18 сентября, 18:55 UTC+3 ТАСС

Максимальная скорость ветра составляет 195 км/час, эпицентр урагана перемещается со скоростью 17 км/час

Поделиться
Материал из 1 страницы

ТАСС, 18 сентября. Ураган "Мария", бушующий в Атлантике, достиг третьей категории по пятибальной шкале Саффира - Симпсона. Об этом сообщил в понедельник Национальный центр по наблюдению за ураганами.

Смотрите также

Ураган "Мария" усилился до второй категории

Тропический шторм "Мария" в Атлантике усилился до урагана

В Атлантическом океане сформировался тропический шторм "Мария"

Эпицентр урагана находится в 95 км от французского острова Мартиника, максимальная скорость ветра составляет 195 км/ч. Эпицентр "Марии" перемещается со скоростью 17 км/ч в северо-западном направлении и может достигнуть Подветренных островов к вечеру понедельника.

В связи с приближением стихии тревога объявлена на острове Сент-Люсия, Британских и Американских Виргинских островах, Мартинике, на Гваделупе и Антигуа и Барбуда.

Сезон ураганов обычно продолжается в Атлантике полгода - с 1 июня по 30 ноября. Атмосферное явление классифицируется как шторм и получает собственное имя, если скорость ветра в его эпицентре достигает 17,4 м/c. При скорости ветра 33 м/c и более шторм становится ураганом.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
Франция
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
Порода — "из приюта". Кто и почему забирает псов с выставки бездомных животных
(Не)чужие дети. Как живет старейшая в России Детская деревня — SOS
Заразен и очень опасен. Как отличить грипп от простуды и как пережить эпидемию
Фото
6
Спасатели вытащили лося из пруда на востоке Москвы
11
Ураган "Ирма": апокалипсис, ставший реальностью
10
"Увел в последний момент": благодаря действиям пилота Ан-2 удалось избежать жертв на земле
Проект "1917"
Корниловское выступление: все лгут
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Хейли: декларацию о реформе ООН подписали 128 стран
2
Ракета комплекса "Искандер-М" запущена на максимальную дальность на учениях "Запад-2017"
3
Россияне в 2018 году получат 28 дней отдыха за счет праздников
4
В Израиле представили новый четырехтонный беспилотный танк
5
Пенсии с 1 января 2018 года будут проиндексированы на 3,7%
6
Ракеты взлетают, рейтинг падает: как президент Южной Кореи страдает от политики КНДР
7
Планетарий и центр образования создадут в бывшем Газовом заводе в Петербурге
Темы дня
Новости партнеров
Реклама