Ураган "Мария" в Атлантике усилился до четвертой категории

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ТАСС, 19 сентября. Ураган "Мария", бушующий в Атлантике, достиг четвертой категории по пятибальной шкале Саффира - Симпсона. Об этом сообщила в понедельник американская Национальная метеорологическая служба.
Ураган находится в 55 км к северо-востоку от французского острова Мартиника, максимальная скорость ветра в центре стихии составляет 59,7 м/с. Ураган перемещается в северо-западном направлении и может достигнуть Подветренных островов в течение нескольких часов.
В связи с приближением стихии тревога объявлена на острове Сент-Люсия, Британских и Американских Виргинских островах, Мартинике, в Гваделупе и Антигуа и Барбуде.
Сезон ураганов обычно продолжается в Атлантике полгода - с 1 июня по 30 ноября. Атмосферное явление классифицируется как шторм и получает собственное имя, если скорость ветра в его эпицентре достигает 17,4 м/c. При скорости ветра 33 м/c и более шторм становится ураганом.