Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 19.09:
$ 57.62
€ 68.75
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Ураган "Мария" в Атлантике усилился до четвертой категории

Происшествия
19 сентября, 0:58 UTC+3 ТАСС

В связи с приближением стихии тревога объявлена на острове Сент-Люсия, Британских и Американских Виргинских островах, Мартинике, в Гваделупе и Антигуа и Барбуде

Поделиться
Материал из 1 страницы
© NASA via AP

ТАСС, 19 сентября. Ураган "Мария", бушующий в Атлантике, достиг четвертой категории по пятибальной шкале Саффира - Симпсона. Об этом сообщила в понедельник американская Национальная метеорологическая служба.

Ураган находится в 55 км к северо-востоку от французского острова Мартиника, максимальная скорость ветра в центре стихии составляет 59,7 м/с. Ураган перемещается в северо-западном направлении и может достигнуть Подветренных островов в течение нескольких часов.

В связи с приближением стихии тревога объявлена на острове Сент-Люсия, Британских и Американских Виргинских островах, Мартинике, в Гваделупе и Антигуа и Барбуде.

Сезон ураганов обычно продолжается в Атлантике полгода - с 1 июня по 30 ноября. Атмосферное явление классифицируется как шторм и получает собственное имя, если скорость ветра в его эпицентре достигает 17,4 м/c. При скорости ветра 33 м/c и более шторм становится ураганом.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Тайфуны и ураганы
Страны
США Сент-Люсия Антигуа и Барбуда Виргинские Острова (Британские)
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
Порода — "из приюта". Кто и почему забирает псов с выставки бездомных животных
(Не)чужие дети. Как живет старейшая в России Детская деревня — SOS
Заразен и очень опасен. Как отличить грипп от простуды и как пережить эпидемию
Фото
6
Спасатели вытащили лося из пруда на востоке Москвы
11
Ураган "Ирма": апокалипсис, ставший реальностью
10
"Увел в последний момент": благодаря действиям пилота Ан-2 удалось избежать жертв на земле
Проект "1917"
Корниловское выступление: все лгут
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Хакеры атаковали программу CCleaner
2
Хейли: декларацию о реформе ООН подписали 128 стран
3
Минобороны РФ назвало политизированными претензии о нарушении воздушных границ Литвы
4
Лавров предложил главе МИД Швейцарии выпить пару рюмок на полях Генассамблеи ООН
5
Суд арестовал предполагаемую пособницу замглавы ФСИН
6
Порошенко объявил о размещении Украиной облигаций на $3 млрд
7
Автомобиль врезался в толпу в центре Петербурга
Темы дня
Новости партнеров
Реклама