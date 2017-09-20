Суд допросит генерала Феоктистова по делу экс-министра Улюкаева

МОСКВА, 20 сентября. /ТАСС/. Замоскворецкий суд Москвы в среду в закрытом судебном заседании допросит генерала ФСБ, бывшего руководителя службы безопасности "Роснефти" Олега Феоктистова по делу экс-министра экономического развития РФ Алексея Улюкаева, обвиняемого в получении взятки в $2 млн, передает корреспондент ТАСС.

"Суд постановил допросить Феоктистова в закрытом судебном заседании в связи с наличием в деле материалов, подпадающих под тайну следствия", - огласила решение судья.