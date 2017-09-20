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Здания дипмиссии РФ в Мехико получили незначительный ущерб при землетрясении

Происшествия
20 сентября, 10:59 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 20, сентября. /ТАСС

В МИД РФ также подтвердили, что в числе пострадавших от землетрясения в Мексике нет российских граждан

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МОСКВА, 20 сентября. /ТАСС/. Здания дипмиссии России в Мехико получили незначительные повреждения в результате землетрясения 19 сентября. Об этом сообщили в среду в МИД РФ.

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"Зданиям нашей дипмиссии в Мехико нанесен незначительный ущерб, - отметили в российском внешнеполитическом ведомстве. - МИД России оперативно и своевременно оповещал россиян о развитии ситуации, в том числе с использованием мобильного приложения "Зарубежный помощник" и микроблога Twitter.

В МИД РФ подтвердили, что пострадавших среди российских граждан нет, а также сообщили, что международный аэропорт Мехико им. Бенито Хуареса на несколько часов приостанавливал работу, в связи с чем произошла задержка и отмена ряда авиарейсов. "В связи с происшествием посольство России в Мехико на своем официальном сайте разместило рекомендации для находящихся в стране российских граждан", - указали в министерстве.

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