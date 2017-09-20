Россияне не пострадали в результате землетрясения в Мексике

МОСКВА, 20 сентября. /ТАСС/. Граждане России, по предварительным данным, не пострадали в результате мощного землетрясения, которое произошло во вторник в Мексике. Об этом сообщается на странице департамента Ситуационно-кризисного центра МИД РФ в Twitter.

"По предварительным данным посольства России в Мехико, пострадавших среди российских граждан нет", - говорится в сообщении.

#Мексика #землетрясение pic.twitter.com/LaEqtFEULj — МИД России ДСКЦ (@MID_travel) 20 сентября 2017 г.

Согласно данным Национальной сейсмологической службы Мексики, магнитуда землетрясения составила 7,1. Эпицентр подземных толчков находился в 12 км к юго-востоку от населенного пункта Ахочьяпан (штат Морелос), расположенного в 111 км к югу от Мехико. Очаг землетрясения залегал на глубине 57 км.

По официальным данным, число жертв землетрясения превысило 240 человек.