Очевидцы: люди выпрыгивали из окон третьего этажа при пожаре в ростовской гостинице

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 21 сентября. /ТАСС/. Люди выпрыгивали из окон при пожаре в гостинице в центре Ростова-на-Дону, рассказали журналистам очевидцы. А пожарным, по словам жильцов прилегающих домов, пришлось забраться на крышу стоящего рядом с отелем дома.

Информация о пожаре в ростовской гостинице поступила в МЧС в 13:43 мск. По данным ведомства, его площадь достигала 840 квадратных метров. Из-за опасности перехода огня на соседние строения из них вывели более 300 человек. В здании сотрудники МЧС обнаружили двух погибших - оба были работниками гостиницы. СК проводит проверку.

Прыгали из окон

"Люди на третьем этаже раскрыли окно. И мы с товарищами ловили их на земле. Всего выпрыгнули три женщины и один мужчина", - сообщил журналистам один из очевидцев, студент расположенной рядом с местом инцидента Северо-Кавказской академии госслужбы.

Он добавил, что позднее в здании гостиницы прогремел сильный взрыв, который слышали в академии.

Адам Мальсагов, студент ростовского филиала РАНХиГС, рассказал, что проходил с друзьями мимо гостиницы, когда услышал крики о помощи.

"На третьем этаже были люди. Мы начали кидать камни, открыли окно, люди стали выпрыгивать. Мы их приняли. <…> Мне парень, который помогал тоже, говорил, что есть люди на четвертом этаже, но мы не смогли докинуть туда камни. Сам я не видел, есть ли люди на четвертом, но знаю, что они там были. Думаю, что они не выжили", - добавил Мальсагов.

Он также рассказал, что позднее пожарные просили его и других прохожих вывести людей из соседнего дома.

Тушили с крыши

Александр Тарасов - жилец дома, который практически примыкает к гостинице, отметил, что отель долго не могли открыть.

"Здание построено давно, но было законсервировано. Не давали разрешения на запуск, потому что так строить - это нарушение. Потом достроили и запустили. Когда начался пожар, люди бежали со всех сторон, прыгали из окон с первых этажей. С крыши летели горящие куски", - рассказал он ТАСС.

По его словам, пожарные приехали быстро - буквально через 15 минут.

"Чтобы начать тушить, зашли через второй подъезд нашего дома и кинули шланг на крышу, потому что было не подъехать", - уточнил он.

Студентка филиала РАНХиГС Валерия Николенко рассказала, что сообщение об эвакуации в расположенный неподалеку от места ЧП корпус вуза поступило во время занятий, и студентов отпустили. Она живет рядом с гостиницей, и попасть домой не смогла.

"В доме 80 квартир. В первое время нас даже не пускали к дому, мы боялись, что огонь перекинется на наш дом, и мы не сможем забрать документы. <…> В квартирах очень сильно воняет гарью, находиться там невозможно, людям сегодня придется где-то ночевать. Но сам дом не пострадал", - добавила девушка.