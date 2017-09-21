Источник: посетители двух московских ТЦ эвакуированы из-за угрозы взрыва

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МОСКВА, 21 сентября. /ТАСС/. Два торговых центра эвакуированы в Москве, сообщил ТАСС в четверг источник в экстренных службах города.
"Вечером в четверг после анонимных звонков о якобы заложенных взрывных устройствах эвакуированы ТЦ "Принц плаза" на Новоясеневском проспекте и ТЦ "Капитолий" на Ленинградском шоссе", - сказал собеседник агентства.
По его словам, в общей сложности эвакуированы около 5 тыс. человек.
В течение дня в Москве проверяли звонки о минировании около 20 зданий, из которых было эвакуировано около 8,5 тыс. человек. В список "заминированных" попали офис "Яндекса", семь управ, здание киностудии "Мосфильм" и шесть музеев - ГМИИ им. Пушкина, музей-панорама "Бородинская битва", Дарвиновский музей, Музей холодной войны "Бункер-42 на Таганке", Музей современного искусства "Царицыно" и музей "Московский транспорт". Ни в одном из зданий угроза взрыва не подтвердилась.
Ранее ТАСС сообщал, что Росгвардия привлечена к проверке сообщений об угрозе взрывов на социально значимых объектах в России, ни одно из которых не подтвердилось. Волна анонимных звонков о минировании школ и вузов, торговых центров и административных зданий в российских городах идет с 11 сентября. Сообщения о взрывных устройствах, заложенных в местах массового скопления людей, не подтверждаются, но из-за возможной угрозы эвакуировали тысячи людей.