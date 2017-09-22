Число погибших при землетрясении в Мексике увеличилось до 286 человек

МОСКВА, 22 сентября. /ТАСС/. По меньшей мере 286 человек погибли в результате мощного землетрясения, которое произошло во вторник в Мексике. Об этом сообщил в пятницу национальный координатор сил гражданской обороны республики Луис Фелипе Пуэнте в своем Twitter.

"На данный момент известно о 286 жертвах", - написал он

Ранее власти латиноамериканской страны подтверждали гибель 273 человек.

Разрушительное землетрясение магнитудой 7,1 произошло в Мексике во вторник. После удара стихии было зафиксировано 11 повторных толчков, в столице страны разрушены более 40 зданий. Со среды в Мексике объявлен трехдневный траур по погибшим в результате бедствия.