Число погибших при землетрясении в Мексике увеличилось до 286 человек

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МОСКВА, 22 сентября. /ТАСС/. По меньшей мере 286 человек погибли в результате мощного землетрясения, которое произошло во вторник в Мексике. Об этом сообщил в пятницу национальный координатор сил гражданской обороны республики Луис Фелипе Пуэнте в своем Twitter.
"На данный момент известно о 286 жертвах", - написал он
Ранее власти латиноамериканской страны подтверждали гибель 273 человек.
Разрушительное землетрясение магнитудой 7,1 произошло в Мексике во вторник. После удара стихии было зафиксировано 11 повторных толчков, в столице страны разрушены более 40 зданий. Со среды в Мексике объявлен трехдневный траур по погибшим в результате бедствия.