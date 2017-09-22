Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 22.09:
$ 58.22
€ 69.26
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Число погибших при землетрясении в Мексике увеличилось до 286 человек

Происшествия
22 сентября, 8:46 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 22, сентября. /ТАСС

Ранее власти подтверждали гибель 273 человек

Поделиться
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 22 сентября. /ТАСС/. По меньшей мере 286 человек погибли в результате мощного землетрясения, которое произошло во вторник в Мексике. Об этом сообщил в пятницу национальный координатор сил гражданской обороны республики Луис Фелипе Пуэнте в своем Twitter.

Смотрите также
Последствия землетрясения в Бхактапуре, Непал

Крупнейшие землетрясения в мире с 2013 года. Досье

"На данный момент известно о 286 жертвах", - написал он

Ранее власти латиноамериканской страны подтверждали гибель 273 человек.

Разрушительное землетрясение магнитудой 7,1 произошло в Мексике во вторник. После удара стихии было зафиксировано 11 повторных толчков, в столице страны разрушены более 40 зданий. Со среды в Мексике объявлен трехдневный траур по погибшим в результате бедствия.

Смотрите также

Мексика примет помощь от России по ликвидации последствий землетрясения

Facebook направила $1 млн в помощь пострадавшим от землетрясения в Мексике

Колумбия направила в Мексику спасателей для помощи в ликвидации последствий землетрясения

В Мексике объявлен трехдневный траур по жертвам землетрясения

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Землетрясение в Мексике
Страны
Мексика
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
Главный офис компании "Яндекс" в Москве
Поисковая конкуренция: как Google не смог купить "Яндекс"
Стивен Кинг
Ужасно великий: чем Стивен Кинг запугал все человечество
Порода — "из приюта". Кто и почему забирает псов с выставки бездомных животных
Фото
10
Ровно через месяц: крупный пожар в Ростове-на-Дону унес жизни двух человек
6
Спасатели вытащили лося из пруда на востоке Москвы
11
Ураган "Ирма": апокалипсис, ставший реальностью
Проект "1917"
Корниловское выступление: все лгут
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Тиллерсон обвинил Россию в нарушении обязательств по договору о РСМД
2
Трамп обсудил с Порошенко урегулирование ситуации на востоке Украины и реформы
3
Поехали в обход: зачем нужна железная дорога вдоль границы с Украиной
4
Facebook создает новые способы выявления попыток РФ через соцсеть повлиять на выборы в США
5
"Нафтогаз": Украина к 2030 году может возобновить закупки газа у РФ
6
Юко Хасегава: я собрала проекты, "взрывающие" сознание
7
Источник: состояние режиссера Мережко оценивается как средней тяжести
Темы дня
Новости партнеров
Реклама