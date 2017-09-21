Мексика примет помощь от России по ликвидации последствий землетрясения

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ООН, 21 сентября. /ТАСС/. Мексика примет помощь от России, Венесуэлы и других стран по ликвидации последствий землетрясения. Об этом заявил в пятницу, отвечая на вопрос ТАСС, глава МИД страны Луис Видегарай Касо.
"Да, конечно, и от России, и от Венесуэлы. Мы примем помощь от всех стран, которые ее предлагают. Она нужна Мексике", - сказал он, отвечая на соответствующий вопрос.
Министр подчеркнул, что Мексика "принимает помощь в разных формах от всех стран, которые ее предлагают". "Некоторые страны помогают нам гуманитарной помощью и медикаментами, другие помогают вести восстановительное работы".
Он поблагодарил международное сообщество за проявленную солидарность и готовность быстро прийти на помощь.
Ранее в МЧС России заявили, что направят в Мексику спасателей и аэромобильный госпиталь, если поступит соответствующий запрос от властей республики.
Министр также сообщил, что приоритетом мексиканских властей является спасение людей, которые остаются под завалами. "Абсолютным приоритетом в настоящий момент является спасение жизни тех, кто все еще находится под завалами обрушившихся зданий, а также помощь пострадавшим и тем, кто лишился своих домов", - сказал министр.
Он добавил, что международная помощь, которую сейчас получает Мексика, направлена именно на эти цели, в то время как работы по восстановлению инфраструктуры начнутся позже. "Мексика - сильная страна. Она сможет восстановиться", - отметил Видегарай Касо.
Глава МИД поблагодарил международное сообщество за проявленную солидарность и готовность быстро прийти на помощь.
Разрушительное землетрясение магнитудой 7,1 произошло в Мексике во вторник. По последним данным, жертвами стихийного бедствия стали более 251 человек. После землетрясения было зафиксировано 11 повторных толчков, в столице страны разрушены более 40 зданий. Со среды в Мексике объявлен трехдневный траур по погибшим в результате стихии.