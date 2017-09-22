В подмосковных Люберцах возобновил работу ТЦ, эвакуированный из-за звонка о минировании

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МОСКВА, 22 сентября. /ТАСС/. Правоохранительные органы завершили проверку торгового центра "Выходной" в городском округе Люберцы Московской области, который был эвакуирован из-за сообщения о заложенной в здании бомбе. Об этом ТАСС в пятницу сказал глава муниципалитета Владимир Ружицкий.
"Проверены все четыре этажа здания, оцепление снято, движение по Октябрьскому проспекту восстановлено", - отметил он.
Ранее сообщалось, что в пятницу из-за анонимных звонков в Московской области было эвакуировано два торговых центра - в Люберцах и в Балашихе (ТЦ "Светофор").
Волна анонимных звонков в России началась 11 сентября и докатилась до столичного региона 12 сентября. 13 сентября число сообщений с анонимными угрозами взрыва на объектах в Москве приблизилось к 100.