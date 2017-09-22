Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Личное время
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 23.09:
$ 57.65
€ 69.07
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

В подмосковных Люберцах возобновил работу ТЦ, эвакуированный из-за звонка о минировании

Происшествия
22 сентября, 20:20 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 22, сентября. /ТАСС

Правоохранители проверили все четыре этажа здания

Поделиться
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 22 сентября. /ТАСС/. Правоохранительные органы завершили проверку торгового центра "Выходной" в городском округе Люберцы Московской области, который был эвакуирован из-за сообщения о заложенной в здании бомбе. Об этом ТАСС в пятницу сказал глава муниципалитета Владимир Ружицкий.

Смотрите также

Источник: все угрозы о взрывах в московских торговых центрах оказались ложными

В Москве снова "заминировали" как минимум шесть торговых центров

"Проверены все четыре этажа здания, оцепление снято, движение по Октябрьскому проспекту восстановлено", - отметил он.

Ранее сообщалось, что в пятницу из-за анонимных звонков в Московской области было эвакуировано два торговых центра - в Люберцах и в Балашихе (ТЦ "Светофор").

Волна анонимных звонков в России началась 11 сентября и докатилась до столичного региона 12 сентября. 13 сентября число сообщений с анонимными угрозами взрыва на объектах в Москве приблизилось к 100.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
Россия
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
16 главных фото недели: "Октоберфест" в Мюнхене, День женщины в Грозном и День независимости в Мексике
Главный офис компании "Яндекс" в Москве
Поисковая конкуренция: как Google не смог купить "Яндекс"
Стивен Кинг
Ужасно великий: чем Стивен Кинг запугал все человечество
Фото
10
Ровно через месяц: крупный пожар в Ростове-на-Дону унес жизни двух человек
6
Спасатели вытащили лося из пруда на востоке Москвы
11
Ураган "Ирма": апокалипсис, ставший реальностью
Проект "1917"
Корниловское выступление: все лгут
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Лавров: попытки мешать контртеррористической операции в Сирии не останутся без реакции
2
В Донецкой области взорвался склад боеприпасов
3
Ошибка на памятнике Михаилу Калашникову устранена
4
Поехали в обход: зачем нужна железная дорога вдоль границы с Украиной
5
Reuters: США считают, что испытание КНДР водородной бомбы станет радикальным шагом
6
Ростех готов дать техническую консультацию создателям памятника Калашникову
7
Ребенок скончался на борту самолета Анадырь - Москва, экстренно севшего на Ямале
Темы дня
Новости партнеров
Реклама