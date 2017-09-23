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СМИ: ДТП под Калининградом произошло на опасном участке дороги, где идет ремонт

Происшествия
23 сентября, 2:42 UTC+3 КАЛИНИНГРАД КАЛИНИНГРАД 23, сентября. /ТАСС

Как сообщил местному изданию автомобилист, "в темное время суток из-за ремонта невозможно разобраться, на каком участке нужно сворачивать", так как нет дорожных знаков, указателей и освещения

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КАЛИНИНГРАД, 23 сентября. /ТАСС/. Участок дороги в Калининградской области, где в пятницу произошло ДТП, в котором погибли семь человек, считается небезопасным. Об этом пишет местное издание Клопс.Ru со ссылкой на водителей, которые часто совершают поездки по федеральной трассе А229 Калининград - Черняховск - Нестеров.

"В темное время суток из-за ремонта невозможно разобраться, на каком участке нужно сворачивать: нет дорожных знаков, указателей и освещения. В районе перекрестка с Солдатово на месте ремонтных работ из-за отсутствия освещения и навигации многим не понятно, куда нужно ехать, съезды не заметны, постоянно водители выезжают на "встречку", так как не получают нужной информации на дороге", - пишет издание со ссылкой на автомобилиста Евгения.

Руководитель одного из региональных автотранспортных предприятий Владимир Гренц прояснил Клопс.Ru, что "ремонтируемый участок очень опасный".

"Скоростная трасса сужается и для многих водителей это становится проблемой", - сообщил он изданию.

22 сентября на трассе Калининград - Черняховск столкнулись микроавтобус и внедорожник Mercedes. По предварительным данным, в маршрутке находились 20 пассажиров. В результате аварии семь человек погибли, девять человек пострадали. Состояние людей "оценивается как средней тяжести, у них зафиксированы черепно-мозговые травмы, переломы; угрозы жизни на данный момент нет".

По данным областного управления МВД, причиной происшествия стал выезд на полосу встречного движения одного из автомобилей.

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