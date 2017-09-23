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Эпицентр землетрясения в КНДР расположен в 5 км от места прошлого ядерного испытания

Происшествия
23 сентября, 12:48 дата обновления: 23 сентября, 13:23 UTC+3

Ранее сообщалось, что землетрясение магнитудой 3,4 зафиксировано в субботу в северо-восточной провинции КНДР Хамгён-Пукто

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ПЕКИН, 23 сентября. /ТАСС/. Эпицентр зафиксированного в субботу землетрясения в КНДР расположен менее чем в пяти км от места ядерного испытания, проведенного 3 сентября этого года. Как свидетельствуют данные Китайского сейсмологического центра, толчки могут носить искусственную природу, а их источником "предполагается взрыв".

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Как указывается в сообщении, очаг залегал на глубине "0 тыс. м".

По данным японского общественного телевидения NHK, землетрясение произошло "рядом с испытательным ядерным полигоном".

Аналитики Подготовительной комиссии Организации по Договору о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ПК ОДВЗЯИ) уже изучают новую и подозрительную сейсмическую активность в КНДР. Об этом заявил в субботу исполнительный секретарь ПК ОДВЗЯИ Лассина Зербо.

"Аналитики изучают необычную сейсмическую активность меньшей магнитудой в КНДР", - отметил Зербо.

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Правительство Японии в настоящее время занимается сбором и анализом информации, связанной с землетрясением, зафиксированным на территории КНДР. Об этом в субботу сообщило агентство Kyodo.

В то же время отмечается, что кризисный штаб при канцелярии премьер-министра Синдзо Абэ в этой связи пока не создавался.

Правительство Японии также сообщило о том, что в настоящее время занимается сбором и анализом информации, связанной с землетрясением. Об этом также сообщило агентство Kyodo. В то же время отмечается, что кризисный штаб при канцелярии премьер-министра Синдзо Абэ в этой связи пока не создавался.

Ситуация на Корейском полуострове остается крайне напряженной на фоне активного развития Пхеньяном ракетной и ядерной программ. В июле, августе и сентябре этого года КНДР несколько раз проводила ракетные пуски, а 3 сентября объявила об успешном испытании водородного заряда, который может быть использован в качестве боеголовки для межконтинентальной баллистической ракеты. Оно стало шестым ядерным испытанием КНДР и мощнейшим с 2006 года.

Инфографика Напряженность вокруг Корейского полуострова

Напряженность вокруг Корейского полуострова

Ситуация на Корейском полуострове остается крайне напряженной. В июле КНДР дважды провела испытания баллистических ракет. В свою очередь США с союзниками постоянно проводят в регионе широкомасштабные морские учения. Стороны обмениваются жесткими заявлениями, не исключая ни одного варианта развития ситуации, в том числе военного.

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Персоны
Абэ, Синдзо
Темы
Ракетные запуски в КНДР Ситуация на Корейском полуострове
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