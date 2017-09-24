Источник: тринадцатая гостиница "заминирована" в Москве за вечер воскресенья

МОСКВА, 24 сентября. /ТАСС/. Очередное сообщение об угрозе взрыва поступило в гостиницу "Даблтри Хилтон" на Ленинградском шоссе в Москве, это уже тринадцатый "заминированный" отель за вечер воскресенья, сообщил ТАСС источник в экстренных службах города.

"Звонок об угрозе взрыва поступил в отель "Даблтри Хилтон" на Ленинградском шоссе, д. 39, стр. 1", - сказал собеседник агентства.

Таким образом, всего сообщения о "минировании" были зафиксированы на одном вокзале, в одном бизнес-центре, 12 гостиницах и девяти торговых центрах.