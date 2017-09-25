Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 26.09:
$ 57.57
€ 68.56
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Медики из Нижегородской области осуждены за халатность, из-за которой умер пациент

Происшествия
25 сентября, 14:32 UTC+3 НИЖНИЙ НОВГОРОД НОВГОРОД 25, сентября. /ТАСС

Мужчине, больному туберкулезом, поставили диагноз "острый бронхит"

Поделиться
Материал из 1 страницы

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 25 сентября. /ТАСС/. Павловский городской суд Нижегородской области вынес приговор двум медикам, из-за халатности которых погиб пациент. Об этом в понедельник сообщили в объединенной пресс-службе судов общей юрисдикции Нижегородской области.

Смотрите также

Предоставлявший платные койко-места главврач госбольницы осужден в Адыгее

Медиков отстранили от должностей в Астрахани за забытый в теле пациентки зажим

СК возбудил дело по сообщениям СМИ о смерти детей в перинатальном центре Оренбурга

"Павловским городским судом Нижегородской области главный врач городской больницы и врач-рентгенолог городской больницы признаны виновными в совершении преступления, предусмотренного статьей УК РФ "Халатность", - говорится в сообщении.

Как уточнили в пресс-службе, если бы медики исполняли обязанности надлежащим образом, то могли бы своевременно поставить правильный диагноз и спасти пациенту жизнь. Как уточнили в пресс-службе следственного управления СК РФ по Нижегородской области, в ноябре 2009 года заведующая рентгенологическим отделением поликлиники после профилактического флюорографического обследования грудной полости выявила у жителя города Горбатова патологию, но на дополнительное обследование его не вызвала, не сообщила об этом в противотуберкулезный диспансер и поликлинику по месту жительства и работы, кроме того, не назначила необходимое лечение.

В марте 2010 года с жалобами на частый болезненный кашель и носовые кровотечения мужчина обратился в Горбатовскую городскую больницу. В ходе осмотра участковый врач-терапевт, несмотря на клиническую картину, подозрительную на туберкулез, поставила ему диагноз "Острый бронхит". Достоверно зная о наличии очаговых изменений в обоих легких на основании данных, предоставленных по запросу Ворсменской больницей, необходимых процедур и соответствующих анализов пациенту также не было назначено.

Главврач больницы провел больному рентгеноскопию на заведомо неисправном оборудовании, в результате которой не обнаружил у больного легочной патологии и сделал соответствующее заключение. На основании полученных данных врач-терапевт необоснованно выписала его, пояснив, что он здоров.

Через несколько месяцев больного доставила бригада скорой помощи в Павловскую центральную районную больницу, где медики сразу поставили верный диагноз и направили его на лечение в тубдиспансер. Но из-за запущенного состояния болезни лечение уже не помогло, пациент скончался. Виновные медики, которые проявили по отношению к пациенту халатность, наказаны условным лишением свободы на 2 года и 6 месяцев, также им запретили заниматься врачебной деятельностью в течение двух лет. В связи с истечением срока давности привлечения к уголовной ответственности от назначенного наказания их освободили.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
Россия
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
16 главных фото недели: "Октоберфест" в Мюнхене, День женщины в Грозном и День независимости в Мексике
Главный офис компании "Яндекс" в Москве
Поисковая конкуренция: как Google не смог купить "Яндекс"
Стивен Кинг
Ужасно великий: чем Стивен Кинг запугал все человечество
Фото
10
Ровно через месяц: крупный пожар в Ростове-на-Дону унес жизни двух человек
6
Спасатели вытащили лося из пруда на востоке Москвы
11
Ураган "Ирма": апокалипсис, ставший реальностью
Проект "1917"
Корниловское выступление: все лгут
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
ФАС: отмена роуминга в России не приведет к росту тарифов
2
В ООН считают, что в Крыму должно применяться законодательство Украины
3
Биография экс-губернатора Самарской области Николая Меркушкина
4
Путин уволил губернатора Самарской области
5
Биография генерал-лейтенанта Валерия Асапова
6
Биография врио губернатора Самарской области Дмитрия Азарова
7
Температура воздуха в Москве будет падать в течение недели
Темы дня
Новости партнеров
Реклама