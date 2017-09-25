Медики из Нижегородской области осуждены за халатность, из-за которой умер пациент

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 25 сентября. /ТАСС/. Павловский городской суд Нижегородской области вынес приговор двум медикам, из-за халатности которых погиб пациент. Об этом в понедельник сообщили в объединенной пресс-службе судов общей юрисдикции Нижегородской области.

"Павловским городским судом Нижегородской области главный врач городской больницы и врач-рентгенолог городской больницы признаны виновными в совершении преступления, предусмотренного статьей УК РФ "Халатность", - говорится в сообщении.

Как уточнили в пресс-службе, если бы медики исполняли обязанности надлежащим образом, то могли бы своевременно поставить правильный диагноз и спасти пациенту жизнь. Как уточнили в пресс-службе следственного управления СК РФ по Нижегородской области, в ноябре 2009 года заведующая рентгенологическим отделением поликлиники после профилактического флюорографического обследования грудной полости выявила у жителя города Горбатова патологию, но на дополнительное обследование его не вызвала, не сообщила об этом в противотуберкулезный диспансер и поликлинику по месту жительства и работы, кроме того, не назначила необходимое лечение.

В марте 2010 года с жалобами на частый болезненный кашель и носовые кровотечения мужчина обратился в Горбатовскую городскую больницу. В ходе осмотра участковый врач-терапевт, несмотря на клиническую картину, подозрительную на туберкулез, поставила ему диагноз "Острый бронхит". Достоверно зная о наличии очаговых изменений в обоих легких на основании данных, предоставленных по запросу Ворсменской больницей, необходимых процедур и соответствующих анализов пациенту также не было назначено.

Главврач больницы провел больному рентгеноскопию на заведомо неисправном оборудовании, в результате которой не обнаружил у больного легочной патологии и сделал соответствующее заключение. На основании полученных данных врач-терапевт необоснованно выписала его, пояснив, что он здоров.

Через несколько месяцев больного доставила бригада скорой помощи в Павловскую центральную районную больницу, где медики сразу поставили верный диагноз и направили его на лечение в тубдиспансер. Но из-за запущенного состояния болезни лечение уже не помогло, пациент скончался. Виновные медики, которые проявили по отношению к пациенту халатность, наказаны условным лишением свободы на 2 года и 6 месяцев, также им запретили заниматься врачебной деятельностью в течение двух лет. В связи с истечением срока давности привлечения к уголовной ответственности от назначенного наказания их освободили.