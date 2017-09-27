Сообщения о "минировании" кинотеатров и торговых центров в Москве оказались ложными

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МОСКВА, 27 сентября. /ТАСС/. Все сообщения об угрозе взрыва в московских кинотеатрах и торговых центрах, поступившие во вторник вечером, оказались ложными. Об этом сообщил ТАСС источник в экстренных службах города.
"Здания кинотеатров и торговых центров проверены кинологами. Ни одно из сообщений об угрозе взрыва не подтвердилось", - сказал собеседник агентства.
Вечером в оперативные службы поступили сообщения о "минировании" пяти кинотеатров, двух торговых центров ("Варшавский" и "Алтуфьевский"), фитнес-центра "Кимберли лэнд" и Музея Москвы. На время проверок здания были эвакуированы.
Волна анонимных звонков о "минировании" школ и вузов, торговых центров и административных зданий в российских городах идет с 11 сентября. Сообщения о взрывных устройствах, заложенных в местах массового скопления людей, не подтверждаются, но из-за возможной угрозы эвакуируют тысячи людей. К проверке подобных сообщений привлекается в том числе Росгвардия.
По данным источника ТАСС в силовых структурах, число "заминированных" в российских городах зданий за прошлую неделю превысило тысячу, в общей сложности были эвакуированы около 400 тыс. человек. По фактам многочисленных ложных сообщений об угрозах взрыва в Москве возбуждено и расследуется многоэпизодное уголовное дело по статье 207 УК РФ ("Заведомо ложное сообщение об акте терроризма"). Аналогичные уголовные дела расследуются также и в других городах.