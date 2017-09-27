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СМИ: в результате взрывов на складах боеприпасов в Винницкой области есть жертвы

Происшествия
27 сентября, 9:19 UTC+3 КИЕВ КИЕВ 27, сентября. /ТАСС

По словам одной из жительниц Калиновки, погибло много домашнего скота, разрушены объекты инфраструктуры

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Взрыв на складе в Калиновке Винницкой области

Взрыв на складе в Калиновке Винницкой области

© REUTERS/Gleb Garanich

КИЕВ, 27 сентября. /ТАСС/. Местные жители Винницкой области утверждают, что в результате взрывов на складе боеприпасов возле Калиновки есть жертвы. Об этом они сообщили журналистам, находящимся на месте ЧП.

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"Много разрушенных домов, есть человеческие жертвы", - заявила одна из жительниц Калиновки в эфире канала "112 Украина", дом которой находится в полукилометре от арсенала.

По ее словам, также погибло много домашнего скота, разрушены объекты инфраструктуры. "Я все это видела", - сказала она журналистам.

Тем временем, спасатели сообщают только об одной пострадавшей, которую госпитализировали.

26 сентября около 22:00 мск в подразделения ГСЧС Украины поступила информация о взрывах боеприпасов на военных складах министерства обороны, расположенных вблизи поселка Калиновка Винницкой области. На арсенале, площадь которого составляет около 60 га, хранится 188 тысяч тонн боеприпасов. По последним данным, пожар в общей сложности охватил 10% складов.

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