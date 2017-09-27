Греция рассматривает запрос РФ о выдаче задержанного за махинации в США Винника

МОСКВА, 27 сентября. /ТАСС/. Власти Греции рассмотрят запрос России о выдаче гражданина РФ Александра Винника, задержанного ранее в Салониках по обвинению в махинациях с криптовалютой в США. Как сообщили ТАСС в пресс-службе Генпрокуратуры РФ, 18 августа в министерство юстиции, прозрачности и прав человека Греции направлен запрос о выдаче Винника А. В. в РФ для привлечения к уголовной ответственности.

При этом, как следует из информации, представленной НЦБ Интерпола Греции, по решению Апелляционного суда Салоников от 19 сентября Винник помещен под арест на 40 суток с целью выдачи в Россию. В Генпрокуратуре отметили, что в России в отношении Винника расследуется уголовное дело о мошенничестве в крупном размере. Оно находится в производстве следователя отдела МВД по Останкинскому району Москвы. "Расследованием установлено, что Винник А. В., действуя путем обмана, посредством сети Интернет, под предлогом поставки оборудования похитил денежные средства организации на сумму более 600 тыс. рублей", - сообщили в российской прокуратуре.

10 августа было вынесено постановление о привлечении его в качестве обвиняемого, он был объявлен в розыск. Останкинский суд Москвы 11 августа заочно избрал ему меру пресечения в виде заключения под стражу. "Вопрос о мере наказания за совершенное Винником А. В. на российской территории преступление относится исключительно к компетенции суда при установлении его виновности по результатам судебного разбирательства", - добавили в надзорном ведомстве.

Суд Салоников 29 сентября проведет первое заседание по делу об экстрадиции гражданина России Александра Винника в США, сообщил ранее ТАСС генеральный консул РФ в Салониках Александр Щербаков. По его словам, каких-либо жалоб на содержание в тюрьме Винник не высказывает, греческая сторона делает все необходимое, чтобы обеспечить россиянину нормальное содержание.

Винник находится под стражей в тюрьме в Салониках. Он был задержан в Греции по просьбе американских властей 25 июля. Жюри присяжных в Сан-Франциско (штат Калифорния) предъявило гражданину России обвинения в отмывании денежных средств и в махинациях с криптовалютой. Утверждается, что россиянин организовал электронную площадку для незаконного осуществления обменных операций с криптовалютой и с ее помощью отмывал финансовые средства.

Также говорится, что Винник использовал площадку, носившую название BTC-e, для похищения личных данных и якобы помогал отмывать доходы различных криминальных организаций по всему миру, в том числе полученные от контрабанды наркотиков. По версии американской стороны, в частности, Винник, отмывал средства, полученные в результате хакерского взлома ныне уже недействующей японской биржи цифровых валют Mt. Gox, осуществлявшей операции с криптовалютой Bitcoin. Максимальный срок наказания по обвинениям, выдвинутым против россиянина, составляет 20 лет лишения свободы.