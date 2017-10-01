МЧС предупреждает жителей Петропавловска-Камчатского о бродящем по улицам медведе

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МОСКВА, 1 октября. /ТАСС/. Главное управление МЧС по Камчатскому краю предупредило в воскресенье жителей Петропавловска-Камчатского о бродящем по улицам медведе. Людям рекомендуется проявлять осторожность и следить за местонахождением детей, сообщает пресс-служба ведомства.
"По сообщениям очевидцев, в черте Петропавловска-Камчатского, вблизи микрорайона "Кирпичики", был замечен медведь! Главное управление МЧС России по Камчатскому краю призывает жителей краевого центра соблюдать предельную осторожность при нахождении вблизи указанного района. В вечернее время без необходимости и в одиночку не выходите на улицу, особенно в тех районах, которые прилегают к лесным массивам", - говорится в сообщении.
При встрече с животным людям рекомендуется не приближаться к нему, а по возможности обойти его стороной или отпугивать звоном металлических предметов, криками, хлопками, ракетами.
По данным экологов, на Камчатке обитают не менее 20 тыс. медведей. Они встречаются повсеместно, нередко появляясь рядом с жильем людей.