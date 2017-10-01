В Якутске началось подключение микрорайонов к энергоснабжению

МОСКВА, 1 октября. /ТАСС/. Электроснабжение жилых кварталов Яктуска началось после крупной аварии на Якутской ГРЭС. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе ПАО "Якутскэнерго", в состав которого входит электростанция.

"Начата подача электроэнергии в часть кварталов Якутска. В первую очередь обеспечено энергоснабжение Якутской ТЭЦ, поставляющей тепло части потребителей столицы республики, и АО "Водоканал". Электроснабжение центральных районов Якутска осуществляется от местных дизельных электростанций",- сообщил представитель энергокомпании.

Он подтвердил также факт травмирования при аварии одного человека, который доставлен в больницу. "Его состояние уточняется",- сообщил представитель "Якутскэнерго".

В пресс-службе правительства республики сообщили, что школы и детские сады будут работать в Якутске в понедельник, 2 октября, в обычном режиме.

"Школы и детские сады будут работать в понедельник в обычном режиме. Возобновление подачи электроэнергии в городские кварталы уже практически завершено",- сообщил представитель пресс-службы.

Как сообщалось ранее со ссылкой на Минэнерго, на Якутской ГРЭС в работу запущена газотрубинная установка мощностью 46 МВт, продолжается разворот генерирующих мощностей.

В воскресенье в 10:06 мск (16:06 местного времени) на Якутской ГРЭС произошло возгорание в помещении с резервными турбинами. Без электроэнергии, отопления и воды остался город Якутск и четыре муниципальных района. Это - более 33 тыс. жилых домов с населением 310 тыс. человек.

По данным МЧС, в настоящее время температура воздуха в Якутске составляет плюс три градуса.