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В Нью-Йорке автомобиль врезался в здание центра для детей

Происшествия
2 октября, 7:26 UTC+3 НЬЮ-ЙОРК НЬЮ-ЙОРК 2, октября. /ТАСС

В результате инцидента пострадали три человека

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НЬЮ-ЙОРК, 2 октября. /ТАСС/. Легковой автомобиль врезался в воскресенье в здание центра детского развития в нью-йоркском районе Бронкс. Как сообщил телеканал NBC, пострадали три человека.

Возраст пострадавших не уточняется. Они были госпитализированы. Врачи оценивают их состояние как тяжелое.

По данным NBC, в центре, о котором идет речь, часто проводят детские праздники.

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