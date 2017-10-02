В Нью-Йорке автомобиль врезался в здание центра для детей

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НЬЮ-ЙОРК, 2 октября. /ТАСС/. Легковой автомобиль врезался в воскресенье в здание центра детского развития в нью-йоркском районе Бронкс. Как сообщил телеканал NBC, пострадали три человека.
Возраст пострадавших не уточняется. Они были госпитализированы. Врачи оценивают их состояние как тяжелое.
По данным NBC, в центре, о котором идет речь, часто проводят детские праздники.