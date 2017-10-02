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Трамп выразил соболезнования в связи с расстрелом людей у казино в Лас-Вегасе

Происшествия
2 октября, 15:03 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 2, октября. /ТАСС

Президент США назвал произошедшее "ужасным" инцидентом

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Президент США Дональд Трамп

Президент США Дональд Трамп

© AP Photo/Manuel Balce Ceneta

МОСКВА, 2 октября. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп выразил соболезнования в связи с гибелью 50 человек во время стрельбы у казино Mandalay Bay в Лас-Вегасе. Свое заявление Трамп опубликовал в Twitter.

"Мои самые теплые соболезнования и сочувствие жертвам и семьям пострадавших от ужасной стрельбы в Лас-Вегасе, - написал Трамп. - Благослови вас Бог!"

Не менее 50 человек погибли, свыше 200 ранены в результате стрельбы в ночь с воскресенья на понедельник возле казино в американском Лас-Вегасе (штат Невада). Об этом сообщил шериф Лас-Вегаса Джозеф Ломбардо.

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