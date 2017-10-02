Трамп выразил соболезнования в связи с расстрелом людей у казино в Лас-Вегасе

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МОСКВА, 2 октября. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп выразил соболезнования в связи с гибелью 50 человек во время стрельбы у казино Mandalay Bay в Лас-Вегасе. Свое заявление Трамп опубликовал в Twitter.
My warmest condolences and sympathies to the victims and families of the terrible Las Vegas shooting. God bless you!— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 2 октября 2017 г.
"Мои самые теплые соболезнования и сочувствие жертвам и семьям пострадавших от ужасной стрельбы в Лас-Вегасе, - написал Трамп. - Благослови вас Бог!"
Не менее 50 человек погибли, свыше 200 ранены в результате стрельбы в ночь с воскресенья на понедельник возле казино в американском Лас-Вегасе (штат Невада). Об этом сообщил шериф Лас-Вегаса Джозеф Ломбардо.