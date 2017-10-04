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Суд заочно арестовал экс-главу банка ВЕФК Гительсона по новому уголовному делу

Происшествия
4 октября, 13:44 UTC+3 САНКТ-ПЕТЕРБУРГ САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 4, октября. /ТАСС

Во вторник суд отклонил жалобу защиты Александра Гительсона на решение СК объявить экс-банкира в розыск

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САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 4 октября. /ТАСС/. Василеостровский районный суд Петербурга в среду заочно арестовал бывшего главу банка ВЕФК Александра Гительсона по новому уголовному делу о хищении более 20 млрд рублей. Об этом сообщили во среду в объединенной пресс-службе судов Петербурга.

"Суд удовлетворил ходатайство следователя и вынес постановление о заочном аресте Александра Гительсона", - сообщили в пресс-службе. Накануне суд отклонил жалобу его защиты на решение СК объявить экс-банкира в розыск.

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В конце июля бывший глава банка ВЕФК был объявлен в федеральный розыск. В июне он был вызван в главное следственное управление СК РФ по Петербургу для предъявления нового обвинения и проведения следственных действий, но в здание управления так и не явился.

Как уточнили в региональном следственном управлении, в июне было получено согласие федерального министерства юстиции Австрии по вопросу привлечения Гительсона к уголовной ответственности. Из Австрии он был экстрадирован в декабре 2013 года, но по другому обвинению, для предъявления новых обвинений было необходимо согласие австрийских властей.

По версии следствия, Гительсон с марта 2007 года по октябрь 2008 года, занимая должность председателя совета директоров ОАО "Банк ВЕФК", действуя совместно с заместителем председателя правления Иваном Бибиновым, совершил хищение из этого кредитного учреждения на сумму более 20 млрд рублей под предлогом предоставления кредитов подконтрольным Гительсону компаниям.

Уголовное дело было возбуждено по статье УК РФ "Мошенничество". Дело Бибинова было выделено в отдельное производство, в мае 2015 года суд приговорил его к 4 годам лишения свободы условно.

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