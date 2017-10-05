В Хабаровске СК начал проверку полицейского из компании обвиняемого в убийстве Драчева

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ХАБАРОВСК, 5 октября. /Корр. ТАСС Сергей Мингазов/. Следственные органы по требованию прокуратуры Хабаровского края начали процессуальную проверку в отношении полицейского УМВД РФ по Хабаровску, который присутствовал в момент убийства в драке спортсмена-пауэрлифтера Андрея Драчева. Об этом в четверг сообщила ТАСС старший помощник прокурора Валентина Глазова.
"По результатам изучения материалов уголовного дела в отношении Анара Аллахверанова, обвиняемого в совершении убийства Андрея Драчева, прокуратурой края установлено, что в компании обвиняемого в момент совершения преступления находился ранее знакомый ему сотрудник УМВД России по Хабаровску. Сотрудник полиции, являясь очевидцем преступления, мер к его предотвращению и пресечению не принял", - сказала Глазова.
По словам Глазовой, бездействие сотрудника полиции содержит признаки халатности (ст. 293 УК РФ), заместителем прокурора края Максимом Собчуком в орган предварительного расследования внесено требование о выделении в отдельное производство материалов в отношении данного сотрудника полиции. Она добавила, что необходимые материалы уже переданы в краевой СУ СК РФ, проводится процессуальная проверка.
Конфликт между Аллахверановым и Драчевым произошел 20 августа у одного из кафе в центре Хабаровска, в результате драки пауэрлифтер скончался. СК РФ квалифицировал действия обвиняемого как убийство из хулиганских побуждений. 19 сентября он явился с повинной и был помещен в хабаровское СИЗО №1 на два месяца.