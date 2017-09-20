Обвиняемый в убийстве пауэрлифтера Драчева проведет в хабаровском СИЗО два месяца

ХАБАРОВСК, 20 сентября. /ТАСС/. Анар Аллахверанов, обвиняемый в убийстве пауэрлифтера Андрея Драчева в Хабаровске, проведет в СИЗО два месяца, отсчет срока ведется с 19 сентября - момента его фактического задержания. Об этом сообщили в среду в Центральном районном суде Хабаровска.

"Ранее суд заочно вынес постановление об избрании меры пресечения обвиняемому в убийстве Андрея Драчева в виде заключения под стражу на два месяца. Срок ареста исчисляется с момента фактического задержания на территории РФ", - сообщили в суде.

Конфликт между Аллахверановым и Драчевым произошел 20 августа у одного из кафе в центре Хабаровска, в результате драки Драчев скончался. Следственный комитет квалифицировал действия подозреваемого как убийство из хулиганских побуждений. Как сообщалось 14 сентября, суд заочно арестовал Аллахверанова, 19 сентября он явился с повинной и был помещен в хабаровское СИЗО №1.

Аллахверанов занимался смешанными единоборствами в клубе "Мастер".