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Обвиняемый в убийстве пауэрлифтера Драчева проведет в хабаровском СИЗО два месяца

Происшествия
20 сентября, 12:25 UTC+3 ХАБАРОВСК ХАБАРОВСК 20, сентября. /ТАСС

Ранее Анар Аллахверанов явился к следователям с повинной

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ХАБАРОВСК, 20 сентября. /ТАСС/. Анар Аллахверанов, обвиняемый в убийстве пауэрлифтера Андрея Драчева в Хабаровске, проведет в СИЗО два месяца, отсчет срока ведется с 19 сентября - момента его фактического задержания. Об этом сообщили в среду в Центральном районном суде Хабаровска.

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"Ранее суд заочно вынес постановление об избрании меры пресечения обвиняемому в убийстве Андрея Драчева в виде заключения под стражу на два месяца. Срок ареста исчисляется с момента фактического задержания на территории РФ", - сообщили в суде.

Конфликт между Аллахверановым и Драчевым произошел 20 августа у одного из кафе в центре Хабаровска, в результате драки Драчев скончался. Следственный комитет квалифицировал действия подозреваемого как убийство из хулиганских побуждений. Как сообщалось 14 сентября, суд заочно арестовал Аллахверанова, 19 сентября он явился с повинной и был помещен в хабаровское СИЗО №1.

Аллахверанов занимался смешанными единоборствами в клубе "Мастер".

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