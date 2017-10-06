Четверо пострадавших в ДТП под Владимиром находятся в тяжелом и крайне тяжелом состоянии

МОСКВА, 6 октября. /ТАСС/. Четверо пострадавших, двое из которых дети, на данный момент находятся в медицинских организациях, их состояние оценивается как тяжелое и крайне тяжелое. Об этом сообщили в пятницу в пресс-службе Минздрава РФ.

"В настоящее время в медицинских организациях находятся четыре пострадавших, в том числе двое детей, из них двое пострадавших в тяжелом состоянии, двое детей в крайне тяжелом состоянии", - говорится в сообщении ведомства.

В министерстве также уточнили, что пострадавших, находящихся в тяжелом состоянии, проконсультировал главный внештатный специалист-реаниматолог Минздрава. Бригада врачей из анестезиолога-реаниматолога, детского хирурга и нейрохирурга была направлена во Владимирскую область на вертолете, чтобы по поручению министра здравоохранения РФ Вероники Скворцовой провести пострадавшим детям очную консультацию.

"Медицинские организации, оказывающие помощь пострадавшим, полностью обеспечены донорской кровью и ее компонентами, кровезаменителями, а также лекарственными препаратами и медицинскими изделиями. Необходимая медицинская помощь пострадавшим оказывается в полном объеме", - сообщили в министерстве.

В Минздраве также сказали, что всего в эвакуации пострадавших участвовало пять бригад скорой медицинской помощи Петушинской районной больницы. "Первый автомобиль, находившийся поблизости, прибыл на место катастрофы уже через три минуты после вызова. Через три минуты на место прибыло еще две бригады скорой медицинской помощи, через шесть минут - еще две бригады", - уточнили в ведомстве.

На данный момент оказание медицинской помощи пострадавшим находится на контроле министра здравоохранения РФ.

Трагедия во Владимирской области

В ночь на пятницу в районе станции Покров Владимирской области в пассажирский автобус врезался поезд "Санкт-Петербург - Нижний Новгород". По последним данным, в ДТП погибли 16 человек. По информации местных властей, пассажиры автобуса были гражданами Узбекистана, а водители - гражданами Казахстана. Московское межрегиональное следственное управление на транспорте Следственного комитета РФ возбудило уголовное дело по факту ДТП, для пострадавших в Покрове создан пункт временного размещения.

Власти Узбекистана выслали в Россию специальный самолет, на котором доставят выживших пассажиров автобуса на родину. Власти Владимирской области сообщили, что они организуют доставку людей до аэропорта, а также обеспечат их одеждой и питанием.