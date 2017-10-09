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Специалисты потушили пять лесных пожаров в Кавалеровском районе Приморья

Происшествия
9 октября, 11:24 UTC+3 ВЛАДИВОСТОК ВЛАДИВОСТОК 9, октября. /ТАСС

Всего на территории района действуют 12 пожаров

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ВЛАДИВОСТОК, 9 октября. /ТАСС/. Специалисты потушили пять лесных пожаров в Кавалеровском районе Приморья, еще столько же очагов огня локализовано, сообщает в понедельник пресс-служба администрации края.

"Более 70 человек ведут борьбу с огнем, задействовано почти 40 единиц техники, в том числе 12 бульдозеров и тракторов. Всего потушено пять лесных пожаров", - цитируются в сообщении слова главы муниципалитета Сергея Гаврикова.

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По его словам, сейчас в районе действует 12 лесных пожаров, пять локализованы на 172 гектарах, общая площадь возгорания превысила 320 гектаров.

Также тушить пожары помогают самолеты МЧС: на горящие участки сброшено около 100 тонн воды. Основная масса природных пожаров бушуют в труднодоступных местах, куда сложно добраться технике и людям. Гавриков особо подчеркнул, что угрозы для населенных пунктов района нет, обстановка под контролем, вблизи поселков усилены подразделения пожарных и добровольцев, также в районе работают группы приморских спасателей.

По данным департамента гражданской защиты Приморского края, сейчас в Приморье действует 66 лесных пожаров в 14 муниципалитетах на площади более 2 тыс. гектаров.

"Половина пожаров уже локализована на площади почти тысяча гектаров в Кавалеровском, Лазовском, Чугуевском, Ольгинском, Тернейском районах и Дальнегорском городском округе. В ликвидации возгораний принимают участие почти 450 человек, задействовано более 100 единиц техники, в том числе почти 20 бульдозеров, два самолета Бе-200 МЧС России и два вертолета авиалесоохраны", - говорится в сообщении.

Особый противопожарный режим действует в Красноармейском, Чугуевском, Ольгинском, Тернейском, Яковлевском, а также в Артемовском, Дальнегорском, Владивостокском городских округах. Кроме этого, режим ЧС муниципального уровня объявлен в Кавалеровском районе.

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