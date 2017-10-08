ТАСС, 8 октября. /ТАСС/. Пожары в Приморье могли возникнуть по вине сборщиков кедровых шишек. Такое мнение высказали в беседе с ТАСС главы двух районов региона.

"В этом году хороший урожай кедровых шишек, в лес ушло много сборщиков. И так как очаги пожаров, - а сейчас в районе 17 термоточек, - находятся в труднодоступных местах, можно с большой долей вероятности предположить, что причиной является человеческий фактор - то есть сборщики кедровника",- сказал глава Кавалеровского района края Сергей Гавриков.

Ему почти 60 лет, однако, по его словам, "таких пожаров у нас я не припомню".

"У лесхозов не хватает людей, техники, мы собрали около 100 добровольцев, готовых тушить пожары, а везти их не на чем. Просили три самолета Бе-200, - прислали один, этого недостаточно. Квадрокоптеров у МЧС нет, чтобы мониторить пожарную обстановку", - отметил глава района.

Его коллега Сергей Басок, который возглавляет Ольгинский район, согласен, что самой вероятной причиной пожаров являются сборщики кедровых шишек.

"Нет, наверняка они не специально поджигают лес, где-то костер потушить забыли, где-то окурок бросили",- сказал Басок. Он уточнил, что погода в Приморье стоит сухая и теплая, и одной искры достаточно, чтобы огонь распространился по лесу. Басок отметил, что на данный момент в Ольгинском районе четыре термоточки, один из очагов пожара уже локализован.