Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Личное время
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 07.10:
$ 57.76
€ 67.53
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Пожары в Приморье могли возникнуть по вине сборщиков кедровых шишек

Происшествия
8 октября, 18:28 UTC+3 ТАСС ТАСС 8, октября. /ТАСС

Глава Ольгинского района Сергей Басок уточнил, что сейчас в регионе стоит сухая погода, и одной искры достаточно, чтобы огонь распространился по лесу

Поделиться
Материал из 1 страницы

ТАСС, 8 октября. /ТАСС/. Пожары в Приморье могли возникнуть по вине сборщиков кедровых шишек. Такое мнение высказали в беседе с ТАСС главы двух районов региона.

Смотрите также

Не зажечь в праздники: как избежать лесного пожара

"В этом году хороший урожай кедровых шишек, в лес ушло много сборщиков. И так как очаги пожаров, - а сейчас в районе 17 термоточек, - находятся в труднодоступных местах, можно с большой долей вероятности предположить, что причиной является человеческий фактор - то есть сборщики кедровника",- сказал глава Кавалеровского района края Сергей Гавриков.

Ему почти 60 лет, однако, по его словам, "таких пожаров у нас я не припомню".

"У лесхозов не хватает людей, техники, мы собрали около 100 добровольцев, готовых тушить пожары, а везти их не на чем. Просили три самолета Бе-200, - прислали один, этого недостаточно. Квадрокоптеров у МЧС нет, чтобы мониторить пожарную обстановку", - отметил глава района.

Смотрите также

Лесные пожары в семи районах Приморья удалось потушить за сутки

Наиболее острая ситуация с лесными пожарами наблюдается в двух районах Приморья

МЧС: власти Приморья упустили ситуацию с лесными пожарами

"Гринпис России" прогнозирует улучшение лесопожарной обстановки в Приморье из-за дождей

Его коллега Сергей Басок, который возглавляет Ольгинский район, согласен, что самой вероятной причиной пожаров являются сборщики кедровых шишек.

"Нет, наверняка они не специально поджигают лес, где-то костер потушить забыли, где-то окурок бросили",- сказал Басок. Он уточнил, что погода в Приморье стоит сухая и теплая, и одной искры достаточно, чтобы огонь распространился по лесу. Басок отметил, что на данный момент в Ольгинском районе четыре термоточки, один из очагов пожара уже локализован.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Приморский край Лесные пожары в России
Страны
Россия
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
Первые космические
Краткая история покорения Вселенной
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Площадь пожара в торговом комплексе "Синдика" достигла 55 тыс. кв. метров
2
Посольство РФ в Лондоне предложило британскому журналисту слетать в космос на iPhone
3
Несколько машин взорвались на подземной парковке горящего торгового комплекса "Синдика"
4
Порошенко подписал закон о пенсионной реформе, на которой настаивает МВФ
5
Пожару на рынке "Синдика" на МКАД присвоен третий номер сложности
6
В СФ сожалеют, что Запад использовал день рождения Путина для попытки его дискредитации
7
МИД РФ: давление США на телеканал RT вынуждает Россию применить аналогичные меры
Темы дня
Новости партнеров
Реклама