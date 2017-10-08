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Наиболее острая ситуация с лесными пожарами наблюдается в двух районах Приморья

Происшествия
8 октября, 15:41 UTC+3 ВЛАДИВОСТОК ВЛАДИВОСТОК 8, октября. /ТАСС

Ранее сообщалось, что в Кавалеровский и Чугуевский районы прибыли две группы спасателей из Владивостока

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ВЛАДИВОСТОК, 8 октября. /ТАСС/. Наиболее острой ситуация с лесными пожарами сейчас отмечается в Кавалеровском и Чугуевском районах Приморья, местных жителей предупредили о том, что в ближайшие сутки-двое она может обостриться, здесь работают спасатели, самолет Бе-200 и вертолет Ми-8 МЧС. Ни в одном районе края огонь не подошел к населенным пунктам ближе, чем на 10 километров, рассказал ТАСС руководитель департамента ГО и ЧС Приморья Валентин Басаргин.

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"Горячие точки сейчас Чугуевка, Кавалеровка, более-менее тихо это Владивостокский городской округ, потому что повышенный класс пожарной опасности пришел на юг. Люди предупреждены, что в течение 1-2 суток ситуация с лесными пожарами может обостриться. Наиболее вероятно сейчас [возникновение лесных пожаров] в Чугуевском и Кавалеровском районах, поэтому у нас там работают наши спасатели. И там работает самолет Бе-200, а с сегодняшнего дня там работает вертолет Ми-8 МЧС", - сообщил собеседник.

По его словам, в крае существует алгоритм защиты населенных пунктов от пожаров. Синоптики за 2-3 дня сообщают о том, что в определенных населенных пунктах класс пожарной опасности повысился до 4-5, высшего, также при прогнозах учитывается скорость и направление ветра.

Муниципальные образования, попавшие в зону риска, автоматически оповещают, уточняя, какие населенные пункты под угрозой, и предупреждают о том, что необходимо принять меры, обновить защитные противопожарные полосы, жителям проверить наличие средств пожаротушения. Кроме того, во всех районах проводятся обходы местных жителей, во время которых им объясняют, как предотвратить лесные пожары и как себя вести при их возникновении.

Ранее ТАСС сообщал, что в Кавалеровский и Чугуевский районы прибыли две группы спасателей из Владивостока для борьбы с лесными пожарами. По данным краевого главка МЧС, в этих районах утром в воскресенье действовало 15 и восемь лесных пожаров соответственно. В субботу, 7 октября, из-за лесных пожаров в Кавалеровском районе Приморья введен режим ЧС муниципального уровня, здесь наблюдалась сильная задымленность, в том числе на дорогах краевого значения.

В Приморье действуют 62 природных пожара на площади почти 1,7 тыс. гектаров, 23 из них локализовано. Для ликвидации возгораний привлечены 379 человек и 93 единицы техники, а также два самолета Бе-200 МЧС России, которые совершили 15 сбросов воды общим объемом около 150 тонн, и 3 воздушных судна Приморской авиабазы авиационной, наземной охраны лесов.

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Запланировано увеличение группировки. Также ведется профилактическая работа с населением по соблюдению пожарной безопасности.

Во всех подразделениях МЧС России в Приморье введен режим повышенной готовности. В Кавалеровском районе введен режим чрезвычайной ситуации в лесах. В восьми муниципальных образованиях - Кавалеровском, Красноармейском, Ольгинском, Тернейском, Чугуевском, Яковлевском муниципальных районах, а также Артемовском и Владивостоком городских округах - введен особый противопожарный режим.

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