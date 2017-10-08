Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Личное время
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 07.10:
$ 57.76
€ 67.53
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Лесные пожары в семи районах Приморья удалось потушить за сутки

Происшествия
8 октября, 17:50 UTC+3 ВЛАДИВОСТОК ВЛАДИВОСТОК 8, октября. /ТАСС

Огонь локализован на площади 704 гектара

Поделиться
Материал из 1 страницы

ВЛАДИВОСТОК, 8 октября. /ТАСС/. Природные пожары в семи районах Приморья на площади более 50 гектаров были ликвидированы за сутки, локализовать огонь удалось на площади 704 гектара. Об этом сообщает в воскресенье пресс-служба администрации края.

Смотрите также

Наиболее острая ситуация с лесными пожарами наблюдается в двух районах Приморья

"Гринпис России" прогнозирует улучшение лесопожарной обстановки в Приморье из-за дождей

МЧС: власти Приморья упустили ситуацию с лесными пожарами

МЧС увеличит группировку сил и средств для тушения природных пожаров в Приморье

"В течение суток в Приморье ликвидировано восемь лесных пожаров на площади более 50 гектаров. За прошедшие сутки природные пожары потушены в Дальнереченском, Чугуевском, Ольгинском, Красноармейском, Партизанском, Кировском, Спасском районах на площади более 50 гектаров", - говорится в сообщении.

Еще в семи муниципалитетах удалось локализовать 25 пожаров на площади 704 гектара.

"Сейчас в тушении огня принимают участие более 400 человек, задействовано почти 80 единиц техники, в том числе 17 бульдозеров. Кроме этого, пожары тушат и четыре воздушных судна, в том числе два самолета МЧС, работающие в Кавалеровском и Тернейском районах", - приводятся в сообщении слова главы департамента гражданской защиты Валентина Басаргина.

Противопожарные меры

Как отметили в пресс-службе администрации, вблизи населенных пунктов усилены пожарные подразделения, сосредоточена тяжелая техника, людей оперативно информируют о складывающейся обстановке. Для защиты деревень и поселков от перехода огня в нескольких районах работают группы приморских спасателей.

В крае создан оперативный штаб для координации всех ведомств, муниципалитетов, по тушению природных пожаров и недопущению распространения огня на жилые и хозяйственные постройки.

Во всех подразделениях МЧС России в Приморье введен режим повышенной готовности. В Кавалеровском районе введен режим чрезвычайной ситуации в лесах.

В восьми муниципальных образованиях - Кавалеровском, Красноармейском, Ольгинском, Тернейском, Чугуевском, Яковлевском муниципальных районах, а также Артемовском и Владивостоком городских округах - введен особый противопожарный режим.

В то же время в администрации отмечают, что некоторые муниципалитеты Приморья не полностью выполнили противопожарные меры, необходимые для защиты населенных пунктов от лесных пожаров, не уточняя, о каких муниципалитетах идет речь.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Приморский край Лесные пожары в России
Страны
Россия
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
Первые космические
Краткая история покорения Вселенной
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Площадь пожара в торговом комплексе "Синдика" достигла 55 тыс. кв. метров
2
Посольство РФ в Лондоне предложило британскому журналисту слетать в космос на iPhone
3
Несколько машин взорвались на подземной парковке горящего торгового комплекса "Синдика"
4
Порошенко подписал закон о пенсионной реформе, на которой настаивает МВФ
5
Пожару на рынке "Синдика" на МКАД присвоен третий номер сложности
6
В СФ сожалеют, что Запад использовал день рождения Путина для попытки его дискредитации
7
МИД РФ: давление США на телеканал RT вынуждает Россию применить аналогичные меры
Темы дня
Новости партнеров
Реклама