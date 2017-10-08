Лесные пожары в семи районах Приморья удалось потушить за сутки

ВЛАДИВОСТОК, 8 октября. /ТАСС/. Природные пожары в семи районах Приморья на площади более 50 гектаров были ликвидированы за сутки, локализовать огонь удалось на площади 704 гектара. Об этом сообщает в воскресенье пресс-служба администрации края.

"В течение суток в Приморье ликвидировано восемь лесных пожаров на площади более 50 гектаров. За прошедшие сутки природные пожары потушены в Дальнереченском, Чугуевском, Ольгинском, Красноармейском, Партизанском, Кировском, Спасском районах на площади более 50 гектаров", - говорится в сообщении.

Еще в семи муниципалитетах удалось локализовать 25 пожаров на площади 704 гектара.

"Сейчас в тушении огня принимают участие более 400 человек, задействовано почти 80 единиц техники, в том числе 17 бульдозеров. Кроме этого, пожары тушат и четыре воздушных судна, в том числе два самолета МЧС, работающие в Кавалеровском и Тернейском районах", - приводятся в сообщении слова главы департамента гражданской защиты Валентина Басаргина.

Противопожарные меры

Как отметили в пресс-службе администрации, вблизи населенных пунктов усилены пожарные подразделения, сосредоточена тяжелая техника, людей оперативно информируют о складывающейся обстановке. Для защиты деревень и поселков от перехода огня в нескольких районах работают группы приморских спасателей.

В крае создан оперативный штаб для координации всех ведомств, муниципалитетов, по тушению природных пожаров и недопущению распространения огня на жилые и хозяйственные постройки.

Во всех подразделениях МЧС России в Приморье введен режим повышенной готовности. В Кавалеровском районе введен режим чрезвычайной ситуации в лесах.

В восьми муниципальных образованиях - Кавалеровском, Красноармейском, Ольгинском, Тернейском, Чугуевском, Яковлевском муниципальных районах, а также Артемовском и Владивостоком городских округах - введен особый противопожарный режим.

В то же время в администрации отмечают, что некоторые муниципалитеты Приморья не полностью выполнили противопожарные меры, необходимые для защиты населенных пунктов от лесных пожаров, не уточняя, о каких муниципалитетах идет речь.