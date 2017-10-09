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Максакова призвала не искать личных мотивов убийства Вороненкова

Происшествия
9 октября, 16:44 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 9, октября. /ТАСС

Ранее генпрокурор Украины Юрий Луценко заявил, что заказчиком преступления является бывший гражданский муж супруги депутата Владимир Тюрин

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© Александр Шалгин/пресс-служба Госдумы РФ/ТАСС

МОСКВА, 9 октября. /ТАСС/. Вдова экс-депутата Госдумы Дениса Вороненкова, оперная певица Мария Максакова просит не искать бытовых мотивов в его убийстве.

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Об этом она заявила в беседе с ТАСС.

Ранее в понедельник генпрокурор Украины Юрий Луценко объявил о результатах расследования убийства Вороненкова. Заказчиком преступления является, по словам Луценко, "бывший гражданский муж супруги Вороненкова Марии Максаковой Владимир Тюрин".

"Я бы очень не хотела, чтобы эту всю историю российские СМИ пытались превратить в бытовую драму. Дело в том, что я рассталась с ним [Тюриным] уже почти 10 лет назад. И, естественно, у меня все эти 10 лет была личная жизнь, потом я вышла замуж по большой любви за Дениса, с чем он [Тюрин] нас поздравил и всячески демонстрировал свое одобрение", - сказала Максакова.

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Певица исключает "мотив ревности или мести". "Это был заказ", - подчеркнула она.

Максакова добавила, что считает выводы следствия "доказанным эпизодом". "Все, что сегодня было озвучено генеральным прокурором Украины, является доказанными эпизодами, которые будут переданы в суд и рассмотрены там", - добавила она.

Экс-депутат Госдумы Денис Вороненков был убит в Киеве 23 марта, когда в сопровождении охраны выходил из гостиницы. К нему подошел неизвестный и несколько раз выстрелил из пистолета. Затем произошла перестрелка между убийцей и охранником экс-депутата. Позднее убийца скончался в больнице.

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