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Reuters: ущерб от урагана "Нэйт" составит около $500 млн

Происшествия
9 октября, 18:12 UTC+3 НЬЮ-ЙОРК НЬЮ-ЙОРК 9, октября. /ТАСС

Компания Karen Clark & Company включила в общую сумму повреждения жилых домов, автомобилей, зданий коммерческого и производственного назначения

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НЬЮ-ЙОРК, 9 октября. /ТАСС/. Американская компания Karen Clark & Company (KCC) подсчитала, что подлежащий возмещению ущерб в США от урагана "Нэйт", который к настоящему времени серьезно ослаб, составит около $500 млн. Об этом в понедельник сообщило агентство Reuters.

Как оно отмечает, такие оценки KCC представила на основе анализа составленной ею компьютерной модели. В общую сумму включены повреждения, нанесенные сильным ветром и бурями жилым домам, автомобилям, зданиям коммерческого и производственного назначения.

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"Нэйт" обрушился на южные американские штаты в виде урагана первой степени в субботу вечером, после чего начал слабеть. Имели место подтопления в штате Миссисипи. В этом штате и на территории соседней Алабамы без света остались более 100 тыс. человек. На территории этих штатов, а также Луизианы и Флориды из-за "Нэйта" был введен режим ЧП, в некоторых прибрежных районах была объявлена эвакуация.

В воскресенье Национальный центр по наблюдению за ураганами со штаб-квартирой в Майами (штат Флорида) сообщил, что "Нэйт" ослаб до категории так называемой тропической депрессии - циклона самой низкой интенсивности. По последним оценкам центра, скорость ветра в эпицентре "Нэйта" составляет около 9 м/с. Атмосферное явление находится в настоящее время в районе штата Огайо.

По данным СМИ, в странах Центральной Америки "Нэйт" унес жизни более 30 человек. В Коста-Рике в пятницу был объявлен трехдневный траур по погибшим.

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