Пирумов сможет выехать заграницу после вступления приговора в силу

МОСКВА, 9 октября. /ТАСС/. Бывший заместитель министра культуры РФ Григорий Пирумов, осужденный по делу о хищении средств, выделенных на реставрацию объектов культурного наследия, и освобожденный в зале суда, сможет выехать за границу после вступления приговора в законную силу. Об этом ТАСС заявила прокурор Людмила Баландина.

"Если никто из фигурантов не обжалует сегодняшний приговор, включая Пирумова, они смогут покинуть территорию РФ", - сказала она.

В понедельник Дорогомиловский суд признал Пирумова виновным и назначил ему наказание в виде 1 года и 6 месяцев колонии общего режима со штрафом в 300 тыс. руб. Суд также учел срок нахождения его под стражей и освободил экс-чиновника из-под стражи в зале суда.

Еще трое фигурантов этого дела осуждены условно.