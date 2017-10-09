Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
XIX Всемирный фестиваль молодежи и студентов
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 10.10:
$ 58.32
€ 68.39
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Пирумов сможет выехать заграницу после вступления приговора в силу

Происшествия
9 октября, 20:05 UTC+3 МОСКВА 9, октября. /ТАСС

По словам прокурора Людмилы Баландиной, все фигуранты дела смогут покинуть территорию России, если никто их них не обжалует приговор

Поделиться
Материал из 1 страницы
Григорий Пирумов

Григорий Пирумов

© Антон Новодережкин/ТАСС

МОСКВА, 9 октября. /ТАСС/. Бывший заместитель министра культуры РФ Григорий Пирумов, осужденный по делу о хищении средств, выделенных на реставрацию объектов культурного наследия, и освобожденный в зале суда, сможет выехать за границу после вступления приговора в законную силу. Об этом ТАСС заявила прокурор Людмила Баландина.

Смотрите также
Экс-заместитель министра культуры РФ Григорий Пирумов во время слушания дела в Дорогомиловском суде

Уголовное дело в отношении экс-замминистра культуры РФ Григория Пирумова. Досье

"Если никто из фигурантов не обжалует сегодняшний приговор, включая Пирумова, они смогут покинуть территорию РФ", - сказала она.

В понедельник Дорогомиловский суд признал Пирумова виновным и назначил ему наказание в виде 1 года и 6 месяцев колонии общего режима со штрафом в 300 тыс. руб. Суд также учел срок нахождения его под стражей и освободил экс-чиновника из-под стражи в зале суда.

Еще трое фигурантов этого дела осуждены условно.

Смотрите также

Экс-замминистра культуры доволен приговором

Экс-замминистра культуры РФ приговорен к 1,5 года колонии и освобожден в зале суда

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Хищения в Минкульте Борьба с коррупцией Коррупционные скандалы
Персоны
Пирумов, Григорий Ульянович
Страны
Россия
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
Первые космические
Краткая история покорения Вселенной
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Турция может аннулировать покупку С-400, если РФ откажется от совместного производства
2
Экс-представитель СБУ назвал выводы следствия по делу Вороненкова политически окрашенными
3
Президент Киргизии отменил визит в Сочи
4
Пирумов сможет выехать заграницу после вступления приговора в силу
5
МОК перепроверил все 254 пробы мочи российских спортсменов с ОИ-2014
6
Новый ГОСТ: поваренную соль в России заменят на пищевую
7
Путин поручил ускорить разработку кодекса неналоговых платежей
Темы дня
Новости партнеров
Реклама