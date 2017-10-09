Пирумов сможет выехать заграницу после вступления приговора в силу

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МОСКВА, 9 октября. /ТАСС/. Бывший заместитель министра культуры РФ Григорий Пирумов, осужденный по делу о хищении средств, выделенных на реставрацию объектов культурного наследия, и освобожденный в зале суда, сможет выехать за границу после вступления приговора в законную силу. Об этом ТАСС заявила прокурор Людмила Баландина.
"Если никто из фигурантов не обжалует сегодняшний приговор, включая Пирумова, они смогут покинуть территорию РФ", - сказала она.
В понедельник Дорогомиловский суд признал Пирумова виновным и назначил ему наказание в виде 1 года и 6 месяцев колонии общего режима со штрафом в 300 тыс. руб. Суд также учел срок нахождения его под стражей и освободил экс-чиновника из-под стражи в зале суда.
Еще трое фигурантов этого дела осуждены условно.