Более 30 объектов проверены в Санкт-Петербурге из-за анонимных звонков о минировании

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 9 октября. /ТАСС/. Более 30 социальных, административных и бизнес-объектов в Санкт-Петербурге были проверены в понедельник чрезвычайными службами из-за анонимных звонков о заминировании. Как выяснил ТАСС, в некоторых случаях проверки сопровождались эвакуацией людей.

"В полицию поступил ряд сообщений о бесхозных предметах, все они проверяются в установленном порядке", - сказали в ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленобласти.

За один день в Петербурге были ложно заминированы 23 школы, шесть комитетов администрации города, три железнодорожных вокзала, одно отделение банка, один реабилитационный приют, филиал городского Музея кошки, визовый центр Финляндии, главный офис "ВКонтакте", несколько торговых комплексов и бизнес-центров.

Сорванные уроки

Эвакуация прервала учебный процесс в 23 школах города, сообщила ТАСС председатель комитета по образованию Санкт-Петербурга Жанна Воробьева. Сообщения о ложном минировании начали поступать в учебные заведения около 10:30 мск. Из-за действий "телефонных террористов" был сорван учебный процесс и эвакуированы тысячи детей. При проверках правоохранительные органы ни в одном учебном заведении, по словам Воробьевой, опасных предметов не обнаружили.

Комитеты и вокзалы

На улице провели часть рабочего дня сотрудники шести правительственных комитетов администрации Санкт-Петербурга, расположенных в Центральном и Адмиралтейском районах. Звонки об их минировании начали поступать около полудня. Позднее, около 14:00 мск, анонимные сигналы о взрывных устройствах поступили в дежурные службы трех из пяти петербургских вокзалов - Витебского, Финляндского и Балтийского.

Как сообщили ТАСС в пресс-службе Управления на транспорте МВД РФ по СЗФО, вокзалы в общей сложности проверяли почти два часа - до 15:50, опасных предметов не было обнаружено, серьезных сбоев в движении поездов не возникло, в том числе вовремя отправился поезд "Аллегро" в Хельсинки. Вокзалы восстановили работу в штатном режиме.

Из "Ночлежки" - по тревоге

Звонок от неизвестных получили и в реабилитационном приюте "Ночлежка". "Звонок о том, что в помещении заложена бомба, и она взорвется через 40 минут, поступил нам в 13:50", - сказала ТАСС пресс-секретарь приюта Влада Гасникова. Она добавила, что по приезду полиции на улицу было выведено около 50 человек, сотрудники правоохранительных органов около часа проводили проверку.

Также в поле зрения "телефонных террористов" попал филиал городского Музея кошки "Республика кошек". Это заведение является крупнейшим в Европе "кошачьим" кафе. Из помещения были вынесены 66 кошек, 18 из которых - эрмитажные.

"У нас 66 животных, которых нужно эвакуировать одномоментно. Такого количества переносок у нас нет, поэтому приходится трудно. Нам сказали прибывшие сотрудники правоохранительных органов, что номер телефона, с которого поступил анонимный звонок о заминировании, уже "отметился" в нескольких адресах в Санкт-Петербурге", - рассказала ТАСС ветеринарный врач эрмитажных котов, директор петербургского Музея кошки Анна Кондратьева.

Эвакуация соцсети

Прервать свой рабочий день по причине эвакуации из Дома Зингера, являющимся памятником архитектуры федерального значения, пришлось сотрудникам Санкт-Петербургского "Дома книги" и главного офиса социальной сети "ВКонтакте". По информации пресс-службы социальной сети, это не отразилось на ее функционировании. "Все под контролем", - ответил пресс-секретарь социальной сети Евгений Красников на соответствующий вопрос, добавив, что "был эвакуирован весь "Дом книги".

По данным городских СМИ, были эвакуированы также визовый центр Финляндии, отделение банка "Санкт-Петербург", более десяти торговых и бизнес центров. По данным на 19:30 мск, городские СМИ со ссылкой на очевидцев продолжают публиковать материалы о новых случаях эвакуации из различных объектов.

Город и область

Волна звонков о ложном заминировании докатилась и до Ленинградской области: днем проверка проводилась в здании областного правительства, а позднее - на железнодорожной станции Всеволожская.

Звонки о заминировании зданий в Петербурге поступают уже около месяца - с 14 сентября, когда полиции пришлось проверять 31 звонок. В минувшие выходные проверки проводились в ряде крупнейших торговых центров города.