На границе РФ задержан нарушитель, представившийся украинским военнослужащим

МОСКВА, 10 октября. /ТАСС/. Нарушитель, представившийся военнослужащим Украины, попытался незаконно пересечь госграницу на Луганском направлении.

По данному факту проводится проверка, сообщили ТАСС во вторник в погрануправлении ФСБ по Белгородской и Воронежской областям.

"Был задержан гражданин при попытке пересечения границы на Луганском направлении. Он представился военнослужащим Вооруженных сил Украины. Сейчас он находится у нас, в Белгородской области", - сказали в ведомстве.

В пресс-службе добавили, что на данный момент проводится выяснение всех обстоятельств инцидента.