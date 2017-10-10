На границе РФ задержан нарушитель, представившийся украинским военнослужащим

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МОСКВА, 10 октября. /ТАСС/. Нарушитель, представившийся военнослужащим Украины, попытался незаконно пересечь госграницу на Луганском направлении.
По данному факту проводится проверка, сообщили ТАСС во вторник в погрануправлении ФСБ по Белгородской и Воронежской областям.
"Был задержан гражданин при попытке пересечения границы на Луганском направлении. Он представился военнослужащим Вооруженных сил Украины. Сейчас он находится у нас, в Белгородской области", - сказали в ведомстве.
В пресс-службе добавили, что на данный момент проводится выяснение всех обстоятельств инцидента.