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На границе РФ задержан нарушитель, представившийся украинским военнослужащим

Происшествия
10 октября, 1:17 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 10, октября. /ТАСС

Как сообщили в ФСБ, мужчина попытался незаконно пересечь госграницу на Луганском направлении

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© Сергей Мамонтов/ТАСС

МОСКВА, 10 октября. /ТАСС/. Нарушитель, представившийся военнослужащим Украины, попытался незаконно пересечь госграницу на Луганском направлении.

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По данному факту проводится проверка, сообщили ТАСС во вторник в погрануправлении ФСБ по Белгородской и Воронежской областям.

"Был задержан гражданин при попытке пересечения границы на Луганском направлении. Он представился военнослужащим Вооруженных сил Украины. Сейчас он находится у нас, в Белгородской области", - сказали в ведомстве.

В пресс-службе добавили, что на данный момент проводится выяснение всех обстоятельств инцидента.

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