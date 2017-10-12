Пожары в Калифорнии вынудили отменить фестиваль в бывшем русском поселении Форт-Росс

НЬЮ-ЙОРК, 12 октября. /Корр. ТАСС Алексей Качалин/. Фестиваль с участием сотен человек, запланированный на 14 октября на месте бывшего русского поселения в историческом парке Форт-Росс в штате Калифорния, отменен из-за многодневных пожаров. Об этом в среду ТАСС сообщила президент "Общества по сохранению Форт-Росса" Сара Свидлер.

Вынужденная отмена

"Мы были вынуждены отменить фестиваль Fort Ross - Seaview Harvest Festival из-за пожаров. На фестивале мы ожидали от 400 до 500 человек", - отметила она. Свидлер уточнила, что отмененный фестиваль проводится каждый год и не является столь же многочисленным, как фестиваль, состоявшийся в этом же месте в июле с участием уже нескольких тысяч человек.

"Мы, естественно, очень обеспокоены угрозой, которую пожары представляют для Форт-Росса. Однако он расположен на берегу океана, деревьев вокруг мало, поэтому основное беспокойство связано с безопасностью жителей холма неподалеку", - пояснила президент общества. По ее словам, в поселке на холме проживают до 400 человек, есть школа и пожарная часть, в которой служат на добровольной основе.

"Пожары представляют собой серьезную проблему. Она заключается в том, что долину, где пылает огонь, отделяет от Форт-Росса всего 20 миль. Эти 20 миль - лесные угодья, на которые огонь легко перекинется при сильном ветре", - подчеркнула Свидлер. По ее словам, в настоящий момент в округе Сонома ветер очень сильный, однако, к счастью, он дует не в опасном для национального парка направлении.

"В результате пожаров выгорело 6,7 га исторического парка Форт-Росс, распространение огня локализовано. Прогнозируется, что в этом районе станет более сухо, природа непрогнозируема", - информировало ранее "Общество по сохранению Форт-Росса" в сообщении, поступившем на электронную почту ТАСС.

Калифорния в огне

Как сообщалось ранее, число жертв природных пожаров на севере Калифорнии возросло до 21 человека. Более 100 человек пострадали и были госпитализированы. При этом, по данным телеканала CNN, местные власти устанавливают, где находятся около 500 человек. Огнем уничтожены более 3,5 тыс. домов и построек, эвакуированы около 20 тыс. человек.

Власти Калифорнии ранее ввели режим чрезвычайной ситуации в восьми округах штата, включая Соному.

Бывшее русское поселение

Форт-Росс - бывшее русское поселение и крепость, в настоящий момент имеет статус исторического парка штата Калифорния и национальной достопримечательности. Форт, расположенный на крутом и обрывистом Тихоокеанском побережье, был основан в начале XIX века мещанином из уездного города Тотьмы Вологодской губернии Иваном Кусковым. С 1808 по 1812 год крепость носила название Форт Румянцева, а 13 августа 1812 года получила официальное название Форт-Росс и стала самой южной русской колонией в Северной Америке, предназначенной для снабжения Аляски продуктами питания. Русские первопроходцы пришли на калифорнийскую землю с миром и принесли туда первую медицину и сельское хозяйство.

Фонд "Ренова Форт-Росс" - общественная благотворительная организация, созданная в 2010 году и оказывающая поддержку историческому парку. Ежегодно Форт-Росс, находящийся в 130 км от города Сан-Франциско, посещают свыше 150 тыс. человек.