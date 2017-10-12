ABC: число жертв пожаров на севере Калифорнии увеличилось до 23

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МОСКВА, 12 октября. /ТАСС/. Число жертв природных пожаров на севере американского штата Калифорния возросло до 23 человек. Об этом в среду вечером сообщил американский телеканал ABC.
"Еще два смертельных случая, о которых сообщается в округе Сонома, увеличивают до 23 число погибших в результате разрушительных лесных пожаров в Северной Калифорнии", - говорится в сообщении телеканала в Twitter. Ранее сообщалось о 21 погибшем.
LATEST: Two more deaths reported in Sonoma County brings death toll to 23 as wildfires ravage Northern California https://t.co/3JDPlxNeQJ pic.twitter.com/dzMotM2Sdx— ABC News (@ABC) 12 October 2017
По последним данным, более 100 человек пострадали и были госпитализированы. Местные власти устанавливают местонахождение еще около 500 человек. Огнем уничтожены более 3,5 тыс. домов и построек, эвакуированы около 20 тыс. жителей.