Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
XIX Всемирный фестиваль молодежи и студентов
Личное время
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 14.10:
$ 57.62
€ 68.14
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

CNN: жители севера Калифорнии жалуются, что власти не оповестили их о пожарах

Происшествия
14 октября, 18:37 UTC+3 НЬЮ-ЙОРК НЬЮ-ЙОРК 14, октября. /ТАСС

Калифорнийцы рассказали, что догадались о наступлении фронта пожаров только по запаху гари и тревожному лаю собак

Поделиться
Материал из 1 страницы

НЬЮ-ЙОРК, 14 октября. /ТАСС/. Часть населения Калифорнии жалуется на то, что власти не оповестили их о приближении природных пожаров, полыхающих на севере этого американского штата почти неделю. Об этом сообщила в субботу телекомпания CNN.

Смотрите также

Число жертв пожаров в Калифорнии достигло 36

Пожары в Калифорнии вынудили отменить фестиваль в бывшем русском поселении Форт-Росс

Трамп: федеральное правительство поможет пострадавшим от пожаров в Калифорнии

Она изложила содержание бесед с рядом калифорнийцев, заявивших, что они догадались о наступлении фронта пожаров только по запаху гари и тревожному лаю собак. "То, что я слышала [от членов своей семьи и друзей], никто из них не получил уведомления о тревоге. Все были просто ошеломлены", - сказала телекомпании Маргарет Курзон из округа Сонома. Огонь уничтожил дом ее родителей.

Шериф Сономы Роберт Джордано рассказал, что власти предупреждают жителей о стихийном бедствии с помощью звонков на стационарные телефоны и с помощью сервиса SoCoAlerts, подписчики которого получают сообщения на свои сотовые телефоны и электронную почту. "Если вы не подписали своей телефон, то не сможете пользоваться сервисом", - пояснил полицейский.

Как сообщалось ранее, число жертв природных пожаров на севере Калифорнии возросло до 36 человек. В четверг сообщалось о 30 погибших.

По последним оценкам, огнем уничтожены не менее 5,7 тыс. домов и построек. Эвакуироваться были вынуждены примерно 90 тыс. местных жителей. В настоящее время имеются 17 очагов возгорания, в тушении участвуют около 9 тыс. пожарных из примерно десятка американских штатов, им помогают коллеги из Канады и Австралии. Власти Калифорнии ранее ввели режим чрезвычайной ситуации в восьми округах штата.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
США Канада Австралия
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
Первые космические
Краткая история покорения Вселенной
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Костин: отношения РФ и США являются следствием проблем Трампа с американской элитой
2
ГИБДД меняет правила проведения экзаменов и оформления регистрации машин
3
Один человек погиб и шестеро пострадали в ДТП со свадебным кортежем в Краснодарском крае
4
Саакашвили: на Закарпатье нет украинского государства
5
Reuters: погибшие в результате крушения самолета в Кот-д'Ивуаре были гражданами Молдавии
6
МВД РФ опубликовало правила остановки автомобилей за пределами стационарных постов ДПС
7
МИД РФ подтвердил подготовку визита Джонсона в Россию
Темы дня
Новости партнеров
Реклама