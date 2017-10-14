CNN: жители севера Калифорнии жалуются, что власти не оповестили их о пожарах

НЬЮ-ЙОРК, 14 октября. /ТАСС/. Часть населения Калифорнии жалуется на то, что власти не оповестили их о приближении природных пожаров, полыхающих на севере этого американского штата почти неделю. Об этом сообщила в субботу телекомпания CNN.

Она изложила содержание бесед с рядом калифорнийцев, заявивших, что они догадались о наступлении фронта пожаров только по запаху гари и тревожному лаю собак. "То, что я слышала [от членов своей семьи и друзей], никто из них не получил уведомления о тревоге. Все были просто ошеломлены", - сказала телекомпании Маргарет Курзон из округа Сонома. Огонь уничтожил дом ее родителей.

Шериф Сономы Роберт Джордано рассказал, что власти предупреждают жителей о стихийном бедствии с помощью звонков на стационарные телефоны и с помощью сервиса SoCoAlerts, подписчики которого получают сообщения на свои сотовые телефоны и электронную почту. "Если вы не подписали своей телефон, то не сможете пользоваться сервисом", - пояснил полицейский.

Как сообщалось ранее, число жертв природных пожаров на севере Калифорнии возросло до 36 человек. В четверг сообщалось о 30 погибших.

По последним оценкам, огнем уничтожены не менее 5,7 тыс. домов и построек. Эвакуироваться были вынуждены примерно 90 тыс. местных жителей. В настоящее время имеются 17 очагов возгорания, в тушении участвуют около 9 тыс. пожарных из примерно десятка американских штатов, им помогают коллеги из Канады и Австралии. Власти Калифорнии ранее ввели режим чрезвычайной ситуации в восьми округах штата.