Отменен режим ЧС, введенный из-за подтопления поселков под Калининградом

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КАЛИНИНГРАД, 14 октября. /ТАСС/. Режим чрезвычайной ситуации в Зеленоградском городском округе, где из-за дождей и размыва дамбы оказались подтоплены пригородные поселки, отменен. Ситуация стабилизировалась, сообщила в субботу пресс-служба областного главка МЧС.
"Сегодня на заседании комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности Зеленоградского городского округа в связи с нормализацией обстановки был снят режим чрезвычайной ситуации", - говорится в сообщении.
В ведомстве отметили, что 13 октября завершены работы по ликвидации подтопления придомовых территорий в поселках Заостровье, Грачевка и Малиновка, укреплены более 60 м береговой черты реки Медвежья. В субботу в течение дня велись непрерывные работы по откачке воды с придомовых территорий в поселке Сосновка, были задействованы специальные пожарно-насосные станции и проложены рукавные линии длиной более 400 м. Для доступа жителей к домам и проезда техники было уложено более 1,5 тыс. мешков с песком и деревянные настилы. В ликвидации последствий подтопления в городском округе были задействованы 85 человек и 30 единиц техники, в том числе от МЧС России - 38 человек личного состава и 10 единиц техники.
Как сообщала ранее пресс-служба правительства области, в зону подтопления в Зеленоградском городском округе попали около 20 поселков. Причиной, по данным муниципалитета, стали неисправность дамбы и перелив воды из реки Медвежья в реку Тростянка, неспособность насосных станций откачать воду с низменных участков, несвоевременная очистка русел малых рек.
Дожди на территории области идут с незначительными перерывами с 3 октября, сообщает калининградский Гидрометцентр. В отдельных районах на побережье Балтийского моря с начала месяца количество осадков уже вдвое превысило месячную норму. Непогода вызвана действием циклонов, которые одни за другим подходят к области из Атлантики. Согласно данным Гидрометцентра России, дожди в области продолжатся 14 и 15 октября, с понедельника по среду предстоящей недели ожидается погода без осадков, но уже с четверга вновь прогнозируются дожди.
Из-за затяжных дождей в 13 городских округах и районах Калининградской области с 9 по 25 октября введен режим ЧС регионального характера. На низменных участках сельхозугодий наблюдаются застои воды, что затрудняет проведение сельхозработ, фермеры жалуются на гибель урожая. В связи со сложившейся ситуацией Министерству сельского хозяйства области поручено подготовить обращение в правительство РФ об оказании дополнительной финансовой помощи из резервного фонда по ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий.