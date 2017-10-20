Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
XIX Всемирный фестиваль молодежи и студентов
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 20.10:
$ 57.57
€ 67.93
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Геращенко: наезд на группу пешеходов в Харькове стал следствием уличной гонки

Происшествия
20 октября, 1:23 UTC+3 КИЕВ КИЕВ 20, октября. /ТАСС

Советник министра внутренних дел Украины также отметил, что водитель Lexus Елена Зайцева не пыталась затормозить

Поделиться
Материал из 1 страницы

КИЕВ, 20 октября. /ТАСС/. Водитель Елена Зайцева, обвиняемая в гибели пяти и ранении шести пешеходов в результате ДТП в Харькове, до момента аварии участвовала в уличной гонке. Об этом сообщил советник министра внутренних дел Украины Антон Геращенко.

Смотрите также

Суд арестовал обвиняемую в наезде на пешеходов в Харькове

В Харькове автомобиль врезался в толпу пешеходов

Двое пострадавших в ДТП в Харькове находятся в тяжелом состоянии

По его словам, на записях уличных камер наблюдения видно, что находившаяся за рулем Lexus Зайцева не пыталась затормозить. Lexus, оказывается, участвовал в гонках по мирному вечернему Харькову. А несчастные пешеходы стали жертвами глупого желания малолетней девицы пофорсить", - написал он на странице в Facebook. Геращенко добавил, что теперь следствие должно установить других участников гонки.

Ранее министр внутренних дел Украины Арсен Аваков сообщил, что Зайцева арестована по решению суда.

ДТП в Харькове произошло в среду вечером. Известно, что автомобиль 20-летней Зайцевой сбил пешеходов, в результате чего пять человек погибли, шесть травмированы, из них двое получили тяжелые травмы, среди них - беременная женщина. По факту ДТП открыто уголовное дело по статье "Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами".

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
Украина
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
Первые космические
Краткая история покорения Вселенной
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Глава "Роскино" заявила, что подвергалась домогательствам со стороны Харви Вайнштейна
2
Вступает в силу новый административный регламент ГИБДД
3
Главные заявления Путина на заседании Международного дискуссионного клуба "Валдай"
4
СК РФ подтвердил возбуждение дела о хищении денег у актера Этуша
5
Рогозин предлагает запретить госзакупки импортного ПО без раскрытия исходных кодов
6
Биография Дмитрия Пескова
7
Путин ответил на вопрос, может ли женщина стать президентом России
Темы дня
Новости партнеров
Реклама