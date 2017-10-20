Геращенко: наезд на группу пешеходов в Харькове стал следствием уличной гонки

КИЕВ, 20 октября. /ТАСС/. Водитель Елена Зайцева, обвиняемая в гибели пяти и ранении шести пешеходов в результате ДТП в Харькове, до момента аварии участвовала в уличной гонке. Об этом сообщил советник министра внутренних дел Украины Антон Геращенко.

По его словам, на записях уличных камер наблюдения видно, что находившаяся за рулем Lexus Зайцева не пыталась затормозить. Lexus, оказывается, участвовал в гонках по мирному вечернему Харькову. А несчастные пешеходы стали жертвами глупого желания малолетней девицы пофорсить", - написал он на странице в Facebook. Геращенко добавил, что теперь следствие должно установить других участников гонки.

Ранее министр внутренних дел Украины Арсен Аваков сообщил, что Зайцева арестована по решению суда.

ДТП в Харькове произошло в среду вечером. Известно, что автомобиль 20-летней Зайцевой сбил пешеходов, в результате чего пять человек погибли, шесть травмированы, из них двое получили тяжелые травмы, среди них - беременная женщина. По факту ДТП открыто уголовное дело по статье "Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами".