Один из пострадавших при взрыве в магазине в Петербурге выписан из больницы

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 28 декабря. /ТАСС/. Одного из пострадавших в результате взрыва в супермаркете "Перекресток" в Санкт-Петербурге выписали из больницы, девять человек в состоянии разной степени тяжести находятся в трех медицинских учреждениях города. Об этом сообщил в среду представитель пресс-службы вице-губернатора по социальным вопросам Анны Митяниной.

"По состоянию на 23:30 мск 27 декабря пострадавшие в происшествии, случившемся в магазине "Перекресток" на Кондратьевском проспекте, направлены в три больницы: Александровская, Мариинская и Елизаветинская. Один из пострадавших выписан. Остаются в средней тяжести шесть, в удовлетворительной три", - говорится в сообщении.

Детей среди пострадавших в результате взрыва нет, сообщили ранее в пресс-службе городского комитета по здравоохранению.

Сообщение о взрыве в супермаркете на Кондратьевском проспекте поступило около 18:30 мск. Взрыв устройства с поражающими элементами произошел в развлекательном комплексе "Гигант Холл" на первом этаже, возле камер хранения магазина "Перекресток".