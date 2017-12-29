В сети появилось видео наезда автобуса на остановку около метро "Сходненская" в Москве

МОСКВА, 29 декабря. /ТАСС/. В интернете появились кадры с видеорегистраторов, на которых запечатлен момент наезда автобуса на остановку общественного транспорта около метро "Сходненская" в Москве.

Момент ДТП удалось запечатлеть участникам дорожного движения. На кадрах видно, как автобус поворачивает к остановке на перекрестке и, не останавливаясь, наезжает на людей, ожидающих транспорт. На другом видео, снятом из салона автобуса, можно увидеть, как водитель пытался вывернуть руль до упора, чтобы не допустить столкновения, но этого сделать не удалось.

По данным московского управления МВД, водитель автобуса не справился с управлением при попытке уйти от столкновения с другим транспортным средством. Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 238 УК РФ ("Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей").

ДТП произошло в пятницу утром на северо-западе столицы. Три человека пострадали, их доставили в больницы. Предполагаемый виновник ДТП - водитель автомобиля Daewoo, он задержан правоохранительными органами. На легковой автомобиль выдана лицензия на осуществление таксомоторной деятельности.