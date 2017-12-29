Ваш регион:
Личное время
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 30.12:
$ 57.6
€ 68.87
Advertisement
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

В сети появилось видео наезда автобуса на остановку около метро "Сходненская" в Москве

Происшествия
29 декабря, 22:57 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 29, декабря. /ТАСС

Согласно данным московского управления МВД, водитель автобуса не справился с управлением при попытке избежать столкновения с другим транспортным средством

Поделиться
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 29 декабря. /ТАСС/. В интернете появились кадры с видеорегистраторов, на которых запечатлен момент наезда автобуса на остановку общественного транспорта около метро "Сходненская" в Москве.

Смотрите также

Прокуратура начала проверку ДТП с автобусом на Сходненской улице в Москве

Попавший в ДТП в СЗАО Москвы автобус застрахован

Пассажиры попавшего в ДТП на северо-западе Москвы автобуса не пострадали

Предполагаемый виновник ДТП с автобусом в Москве работает на "СССР Такси"

Момент ДТП удалось запечатлеть участникам дорожного движения. На кадрах видно, как автобус поворачивает к остановке на перекрестке и, не останавливаясь, наезжает на людей, ожидающих транспорт. На другом видео, снятом из салона автобуса, можно увидеть, как водитель пытался вывернуть руль до упора, чтобы не допустить столкновения, но этого сделать не удалось.

По данным московского управления МВД, водитель автобуса не справился с управлением при попытке уйти от столкновения с другим транспортным средством. Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 238 УК РФ ("Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей").

ДТП произошло в пятницу утром на северо-западе столицы. Три человека пострадали, их доставили в больницы. Предполагаемый виновник ДТП - водитель автомобиля Daewoo, он задержан правоохранительными органами. На легковой автомобиль выдана лицензия на осуществление таксомоторной деятельности.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
Россия
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
События 2018
Самое ожидаемое в новом году
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
МОК одобрил парадную форму российских спортсменов на Игры-2018
2
Минимальный размер оплаты труда. Досье
3
Главные песни композитора Владимира Шаинского
4
Самые зрелищные военные видео 2017 года
5
Пассажиры попавшего в ДТП на северо-западе Москвы автобуса не пострадали
6
Победителем шестого сезона шоу "Голос" стал Селим Алахяров
7
Пентагон пытается сгладить слова командующего морпехами США о надвигающейся войне в Европе
Темы дня
Новости партнеров
Реклама